Трамп разошелся. Сирия того требует

Дональда Трампа после G20 в Гамбурге не остановить. Особенно по Сирии. Что ни день, то новые прожекты на тему – как нам обустроить мир на сирийской земле. Будем надеяться, что это все всерьез.

В Женеве завершается седьмой раунд межсирийских переговоров. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел серию встреч с делегацией сирийского правительства во главе с Башаром Джаафари и Высшим комитетом по переговорам оппозиции.

Но главными оказались не сами переговоры в Женеве, а фон, на котором они проходят. По мнению экспертов, на седьмой раунд оказали серьезное влияние недавние переговоры Путина и Трампа в Гамбурге, в результате которых достигнуто соглашение о перемирии в южных районах Сирии. По словам Стаффана де Мистуры, ООН считает российско-американскую договоренность значимым шагом в урегулировании конфликта.

Но самое примечательное – Трамп не остановился на этом. Он и во время визита в Париж продолжил вживаться, по-видимому, в непривычную ему доселе роль миротворца (чьи-то лавры не дают покоя?). На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Дональд Трамп заявил, что идет работа "над вторым перемирием в еще одной очень сложной части Сирии". Лидеры США и Франции выступили с предложением о создании международной контактной группы, которая займется выработкой решений по послевоенному будущему Сирии. В нее должны войти постоянные члены СБ ООН. Участие в переговорах будет принимать и представитель президента Башара Асада.

Макрон после встречи с Трампом сказал, что Париж уже не настаивает на уходе президента Сирии. Да и с Москвой готов сотрудничать, отметив, что у России и Франции сохраняются разногласия по ряду вопросов, но в современных условиях необходимо работать вместе.

Но Трамп не был бы Трампом, если бы не расставил все точки над "i". Он особо заявил журналистам, что перемирие на северо-западе Сирии (а по смыслу – во всей Сирии) стало возможным благодаря контактам США и России. Читай – личным переговорам Путина и Трампа в Гамбурге. А знаете, почему сумели договориться? Да потому что Трамп во время переговоров с Путиным вел себя "очень жестко". Об этом сказал сам Трамп. И Кремлю даже пришлось выступить с некоторыми уточняющими пояснениями. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Трамп во время встречи с Путиным в Гамбурге вел себя прямо, а не жестко. Почувствуйте, как говорится, разницу. Впрочем, тут следует понимать, что Трамп о "жесткости" вещал западным СМИ, и эти его слова были в основном рассчитаны на внутриамериканское потребление.

Эксперты с осторожным оптимизмом, если так можно выразиться, отнеслись к новой инициативе Трампа. В частности, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев приветствовал проект, сказав, что создание международной контактной группы с участием членов Совбеза ООН и представителей Дамаска может оказаться дееспособным форматом при двух условиях. Первое – если не будут подрываться переговорные процессы в Женеве и Астане. И второе, пожалуй, самое главное условие – что все это всерьез.

Впрочем, как говорил древнеримский поэт Проперций, в великих делах уже само желание – достаточная заслуга…

Думается, что все сказанное Трампом – это всерьез. Хотя в Сирии еще и продолжается война. Но вспомните недавнюю историю: Гитлера уже почти полностью изгнали с территории СССР, но он оставался еще властелином Европы, а западные политики, тем временем, уже вовсю строили планы по послевоенному будущему Старого Света…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik