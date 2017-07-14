"Показали мускулы" – и бежать. Воздушные игры НАТО у границ России

Менее чем за две последние недели российские военные летчики десять раз поднимались на перехват натовских самолетов-разведчиков. Такие операции дело, в общем-то, рутинное. Разведка велась и ведется. Всеми против всех. И боевые самолеты поднимались и поднимаются в небо. Хотя бы для демонстрации присутствия. Или, в некоторых случаях, для того, чтобы прогнать непрошеных гостей. Воздушные суда НАТО, впрочем, не нарушали российских границ. Но интенсивность их полетов слишком заметно увеличилась. Очевидно, что они прощупывают бреши в западных рубежах России. И получают элементарную, стандартную реакцию.
Некоторые эксперты даже усматривают в этом отчетливые признаки подготовки НАТО к агрессии против России. Наверное, это не так. Запад ведь любит показывать мускулы, а не только использовать их. Но тем не менее. Статистика свидетельствует: воздушная разведка стран альянса месяц назад резко повысила активность на западных рубежах Российской Федерации. Один из резонансных инцидентов произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Тогда натовский истребитель F-16 приблизился к самолету министра обороны Сергея Шойгу, следовавшего в Калининград.
Любопытно, а чего хотели бы натовские чиновники? Вести массированную разведку, под надуманными предлогами усиливать военную группировку в Польше и Прибалтике и при этом не получать никакой реакции со стороны России? О таком мечтать, наверное, не дерзнул бы даже гоголевский Манилов, живи он в наши дни.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.