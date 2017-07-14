"Показали мускулы" – и бежать. Воздушные игры НАТО у границ России

Шесть случаев за неделю, а за две неполные недели – уже десять. Самолеты-разведчики НАТО почти непрерывно барражируют у границ РФ. Естественно, навстречу им поднимаются российские самолеты. В Брюсселе – буря возмущения. Наигранного, естественно.

Менее чем за две последние недели российские военные летчики десять раз поднимались на перехват натовских самолетов-разведчиков. Такие операции дело, в общем-то, рутинное. Разведка велась и ведется. Всеми против всех. И боевые самолеты поднимались и поднимаются в небо. Хотя бы для демонстрации присутствия. Или, в некоторых случаях, для того, чтобы прогнать непрошеных гостей. Воздушные суда НАТО, впрочем, не нарушали российских границ. Но интенсивность их полетов слишком заметно увеличилась. Очевидно, что они прощупывают бреши в западных рубежах России. И получают элементарную, стандартную реакцию.

Тем парадоксальней выглядят претензии Брюсселя к Москве. Связаны они якобы с небезопасными и даже агрессивными действиями российских летчиков в небе над Балтийским морем. При этом совершенно не учитывается один важный, ключевой факт. Все без исключения полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. И границы других стран российские летчики не нарушают. А как именно контролировать собственную территорию, Российская Федерация вправе решать самостоятельно, без оглядки на раздраженных натовских чиновников. Более того, именно западный военный блок, усиливая свой разведывательный напор, ведет себя безответственно.

Некоторые эксперты даже усматривают в этом отчетливые признаки подготовки НАТО к агрессии против России. Наверное, это не так. Запад ведь любит показывать мускулы, а не только использовать их. Но тем не менее. Статистика свидетельствует: воздушная разведка стран альянса месяц назад резко повысила активность на западных рубежах Российской Федерации. Один из резонансных инцидентов произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Тогда натовский истребитель F-16 приблизился к самолету министра обороны Сергея Шойгу, следовавшего в Калининград.

Любопытно, а чего хотели бы натовские чиновники? Вести массированную разведку, под надуманными предлогами усиливать военную группировку в Польше и Прибалтике и при этом не получать никакой реакции со стороны России? О таком мечтать, наверное, не дерзнул бы даже гоголевский Манилов, живи он в наши дни.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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