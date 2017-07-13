Сто вышиванок и российское ТВ. Украинцы стали лучше относиться к России

Все усилия украинского руководства доказать присутствие российской армии в Донбассе не увенчались успехом. В этом признался заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью изданию "Апостроф".
Словесного сотрясания воздуха мало, нужны юридические доказательства, а их нет. Это даже суд в Гааге подтвердил, отмечает чиновник. Можно "рвать на себе по сто вышиванок в день", но от этого доказательная база не увеличится. А эмоциональные выступления политиков по этому поводу – лишь игра на эмоциях граждан, считает Георгий Тука.
Конечно, чтобы спасти граждан Украины от такого умопомрачения, можно заглушить телесигнал на большей части территории страны. Можно запретить все российские СМИ, книги, фильмы и песни. С интернетом, конечно, сложнее: любознательный человек всегда найдет информацию. Не поможет и пресловутый забор на границе. К тому же, чем больше запретов, тем сильнее интерес. Это и статистика подтверждает.
Количество положительно настроенных к России украинцев растет, говорят результаты исследования Киевского международного института социологии, размещенные на сайте Левада-центра. Как явствует из данных опроса, проведенного в мае этого года, в общей сложности 43% респондентов относятся к России "в основном хорошо" и "очень хорошо". Это заметно больше, чем тех, кто выбрал ответы "в основном плохо" и "очень плохо" – их в общей сложности 37%. Для сравнения: год назад соотношение было практически равным. А два года назад "плохишей" было вдвое больше, чем "хорошистов". Динамика показательная. И похоже, что российские СМИ тут ни при чем.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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