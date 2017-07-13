Сто вышиванок и российское ТВ. Украинцы стали лучше относиться к России

В Киеве надеялись, что стоит запретить на Украине российские фильмы и ТВ – и сограждане выстроятся в затылок и пойдут, куда скажут. А вышло все не так. Можно сказать, наоборот. И ведь непонятно: как Москва это делает?

Все усилия украинского руководства доказать присутствие российской армии в Донбассе не увенчались успехом. В этом признался заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью изданию "Апостроф".

Словесного сотрясания воздуха мало, нужны юридические доказательства, а их нет. Это даже суд в Гааге подтвердил, отмечает чиновник. Можно "рвать на себе по сто вышиванок в день", но от этого доказательная база не увеличится. А эмоциональные выступления политиков по этому поводу – лишь игра на эмоциях граждан, считает Георгий Тука.

Но не стоит думать, что замминистра отказался от традиционной темы "российской агрессии". Вмешивается Россия и влияет, даже на сознание и подсознание, сетует чиновник. По его словам, бойцы вооруженных сил Украины, которым длительное время приходится находиться в Донбассе, подвергаются сильнейшему психологическому воздействию российских СМИ. Ведь в приграничных регионах контролировать телерадиовещание затруднительно. А в результате, насколько можно судить по словам замминистра, бойцы утрачивают боевой пыл. "Начинают чувствовать какое-то умопомрачение", – поясняет Георгий Тука.

Конечно, чтобы спасти граждан Украины от такого умопомрачения, можно заглушить телесигнал на большей части территории страны. Можно запретить все российские СМИ, книги, фильмы и песни. С интернетом, конечно, сложнее: любознательный человек всегда найдет информацию. Не поможет и пресловутый забор на границе. К тому же, чем больше запретов, тем сильнее интерес. Это и статистика подтверждает.

Количество положительно настроенных к России украинцев растет, говорят результаты исследования Киевского международного института социологии, размещенные на сайте Левада-центра. Как явствует из данных опроса, проведенного в мае этого года, в общей сложности 43% респондентов относятся к России "в основном хорошо" и "очень хорошо". Это заметно больше, чем тех, кто выбрал ответы "в основном плохо" и "очень плохо" – их в общей сложности 37%. Для сравнения: год назад соотношение было практически равным. А два года назад "плохишей" было вдвое больше, чем "хорошистов". Динамика показательная. И похоже, что российские СМИ тут ни при чем.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik