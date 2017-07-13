Киев и Евросоюз смотрят в разные стороны: провал саммита Украина-ЕС

Итог работы саммита Украина-ЕС в Киеве – впечатляющий. В том смысле, что его вообще нет. Как нет и совместного итогового документа. Президент Порошенко и руководство Евросоюза говорили на саммите каждый о своем.

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС в Киеве завершается без итоговой декларации. Участники встречи не смогли согласовать текст документа. Киев настаивал на том, чтобы в заявлении была ссылка на фразу из соглашения об ассоциации Украины и ЕС. О том, что "Евросоюз признает европейские стремления Киева и приветствует ее европейский выбор". Однако представители ЕС выступили категорически против.

На пресс-конференции по итогам саммита глава Евросовета Дональд Туск не стал объяснять причины такого решения. Он лишь отметил, что главным документом во взаимоотношениях между Украиной и ЕС считается соглашение об ассоциации.

При этом Туск заявил, что его позицию разделяет и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Тот в свою очередь призвал журналистов задавать поменьше вопросов, перешел на французский и заявил, что будет говорить коротко, потому что хочет есть. Впрочем, на то, что Украине следует активнее вести борьбу с коррупцией, Юнкер все-таки указал.

О совместных планах на будущее говорил только президент Украины Петр Порошенко. В присутствии лидеров ЕС он несколько раз подчеркивал европейские устремления своей страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в Евросоюз. Порошенко также рассказал, что обсудил возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла". Вот только прямого ответа от своих европейских коллег украинский лидер так и не получил.

Вообще, по правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления свидетельствует о глубоком кризисе в отношениях. Хотя в самом Киеве в это, похоже, верить не хотят.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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