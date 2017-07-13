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Закусили удила. Доведет ли "русский след" Трампа до импичмента?

12:5913.07.2017
(обновлено: 13:00 13.07.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого домаПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Администрация Белого дома продолжает отбиваться от нападок по "русскому следу" Дональда Трампа. Впрочем, смехотворными нападки уже не выглядят – оппоненты президента добрались до объявления инициативы импичмента.

Белый дом назвал смехотворным предложение демократов об импичменте Дональду Трампу. С такой инициативой выступили два конгрессмена-демократа. Брэд Шерман и Эл Грин обвиняют президента, среди прочего, в препятствии правосудию в ходе расследования связей с Россией, приписываемых Трампу и членам его предвыборной кампании.

Наконец-то дождались инициативы импичмента! Разговоров об этом уже было много. И сразу не поймешь: то ли демократов замучил "синдром Моники Левински", то ли "болезнь Никсона".

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед конгрессом. 28 февраля 2017
© AFP 2017 / Jim Lo Scalzo, pool
Американист: импичмент Трампа сейчас невозможен, но "первый выстрел" сделан

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что импичмент – это  "совершенно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле". Насчет смеха воздержусь от комментариев. До смеха ли Трампу? А вот насчет политической игры сказано верно. Но не совсем. Это уже не игра, а настоящая война. И она говорит о том, что политическая система США начинает серьезно меняться. Сейчас мнимый "российский след" наносит Трампу такой вред и создает такой резонанс в американском обществе, которого не было во времена "Уотергейтского дела" и даже эпохи антивоенных манифестаций против войны во Вьетнаме. Еще один аспект: в американской политике уже не действует принцип презумпции невиновности. "Российский след" стал аксиомой. То есть в этой системе догматов ничего уже опровергнуть невозможно.

Любопытен еще один вопрос: помимо демократов, обиженных нелегкой долею Клинтон, какие еще влиятельные силы или структуры в США могут быть заинтересованы в импичменте Трампа? На этот вопрос ответить сложно, потому что в США можно выявить немало групп реального влияния на властные структуры. Сразу, конечно, вспоминаются масоны. Которые, впрочем, несмотря на все разговоры и высоколобый сарказм, являются существенной частью американской политической традиции. Большинство отцов-основателей США были масонами, а, например, Гарри Трумэн и вовсе имел 33-й градус. 

Могут сказать, дескать, такова была мода, ничего страшного. Ан нет! Мода – это дырявые джинсы и пирсинг на интимных местах. А масонство – это не просто идеология, но и конкретные действия. Да и на "One dollar" изображена масонская символика: пирамида с Оком провидения и незамысловатый лозунг – "Новый порядок веков". По смыслу это призыв к установлению нового мирового порядка. Впрочем, это всего лишь небольшое лирическое отступление. Но оно тоже вполне может иметь отношение к сути происходящего. Сегодня соратники Клинтон пытаются всячески "завалить" Трампа. А где гарантия, что эта политическая вакханалия не продолжится после того, как к власти придет президент-демократ? Например, Трамп начнет тратить свои потом и кровью нажитые миллиарды на то, чтобы все американские СМИ вещали о том, что, скажем, "президентша" Клинтон – вообще  выпускница русского разведцентра? В общем, будущая политическая жизнь Америки обещает нам еще много сногсшибательных и аксиоматичных сенсаций.

Кстати, стало известно, что киевские власти были готовы предложить Демократической партии США информацию, способную повредить предвыборной кампании Дональда Трампа. Эти сведения американским СМИ сообщил внештатный работник штаба демократов. Информация касалась, в частности, главы предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, который был советником экс-президента Украины Виктора Януковича… Но эти разоблачения вряд ли помогут Трампу. И демократы, и СМИ уже закусили удила, их уже не свернуть с дороги, ведущей по "русскому следу". 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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