Глава ЦРУ решил померяться с Ассанжем. Честностью

Глава могущественного Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео заявил: Россия и WikiLeaks стремятся подорвать западную демократию. Говоря о скандально знаменитом интернет-ресурсе, Помпео отметил: WikiLeaks не что иное, как враждебно настроенная к Соединенным Штатам разведывательная структура. По его словам, эта организация "вербует шпионов, вознаграждает людей, крадущих законные секреты, и использует данную информацию для подрыва демократии на Западе". Точно такой же деятельностью, по мнению американского разведчика номер один, занимаются и российские власти, являясь "основной фигурой в мире, практикующей активные меры". Сказано витиевато. Впрочем, посыл ясен.
Но у Майкла Помпео, увы, не получилось убедительного обвинения. "Не верю", как некогда говорил великий Станиславский. Вашингтонский спикер опять уводит в сторону от существа дела. Формой подменяет содержание. А местами и фантазирует. Например, говоря о России. Сколько бы миллионов слов не было сказано о мифическом вмешательстве Москвы в политические процессы на Западе, реальных доказательств не было и нет. И пока они не появятся, тему можно закрывать. Другое дело WikiLeaks. Там действительно до сих пор появляются любопытнейшие секретные документы о том, что собой представляет в реальности та самая западная демократия, на защиту которой встал Помпео. И дело второе, как именно они добыты. Вопрос спорный, но точно не ключевой.
Главное-то ведь совсем другое – в чем суть, содержание обнародованных секретных данных. И тут все выглядит печально, если не сказать плачевно. Публикации свидетельствуют: западная демократия густо замешана на тотальной слежке за гражданами с помощью всего арсенала современных достижений науки и техники, борьбе с политическими конкурентами "грязными" методами, а также тайных сговорах отдельных деятелей и целых государств, которые влекут за собой усиление нестабильности в мире через многочисленные конфликты, инициируемые Западом. Вот об этом и надо говорить, а не о том, как именно WikiLeaks добывает информацию. Зри в корень, по меткому выражению Козьмы Пруткова. Но мировую общественность постоянно пытаются отвлечь от этого занятия, сместить внимание на детали, которые не имеют никакого значения.
Тот же самый Майкл Помпео, кстати, заявил: разведсообщество США располагает "весомыми доказательствами" применения режимом Башара Асада химического оружия в апреле этого года. И привел традиционный для современного Вашингтона "железобетонный" аргумент: ЦРУ, дескать, в этом "абсолютно уверено". И точка. Знакомый стиль. Отсылающий к некому трансцендентному опыту и религиозным практикам, основанным на вере либо уверенности. С западной демократией, базирующейся на рационализме и знании, казалось бы, такой подход не должен иметь ничего общего.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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