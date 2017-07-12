Глава ЦРУ решил померяться с Ассанжем. Честностью

Джулиан Ассанж и эта его WikiLeaks – они, оказывается, ужасные вещи творят. Даже деньги за похищенные госсекреты платят. Кошмар. Как их земля только носит. Хорошо, что их изобличили. Кто? Да ЦРУ. Кому как не им говорить.

Глава могущественного Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео заявил: Россия и WikiLeaks стремятся подорвать западную демократию. Говоря о скандально знаменитом интернет-ресурсе, Помпео отметил: WikiLeaks не что иное, как враждебно настроенная к Соединенным Штатам разведывательная структура. По его словам, эта организация "вербует шпионов, вознаграждает людей, крадущих законные секреты, и использует данную информацию для подрыва демократии на Западе". Точно такой же деятельностью, по мнению американского разведчика номер один, занимаются и российские власти, являясь "основной фигурой в мире, практикующей активные меры". Сказано витиевато. Впрочем, посыл ясен.

Но у Майкла Помпео, увы, не получилось убедительного обвинения. "Не верю", как некогда говорил великий Станиславский. Вашингтонский спикер опять уводит в сторону от существа дела. Формой подменяет содержание. А местами и фантазирует. Например, говоря о России. Сколько бы миллионов слов не было сказано о мифическом вмешательстве Москвы в политические процессы на Западе, реальных доказательств не было и нет. И пока они не появятся, тему можно закрывать. Другое дело WikiLeaks. Там действительно до сих пор появляются любопытнейшие секретные документы о том, что собой представляет в реальности та самая западная демократия, на защиту которой встал Помпео. И дело второе, как именно они добыты. Вопрос спорный, но точно не ключевой.

Главное-то ведь совсем другое – в чем суть, содержание обнародованных секретных данных. И тут все выглядит печально, если не сказать плачевно. Публикации свидетельствуют: западная демократия густо замешана на тотальной слежке за гражданами с помощью всего арсенала современных достижений науки и техники, борьбе с политическими конкурентами "грязными" методами, а также тайных сговорах отдельных деятелей и целых государств, которые влекут за собой усиление нестабильности в мире через многочисленные конфликты, инициируемые Западом. Вот об этом и надо говорить, а не о том, как именно WikiLeaks добывает информацию. Зри в корень, по меткому выражению Козьмы Пруткова. Но мировую общественность постоянно пытаются отвлечь от этого занятия, сместить внимание на детали, которые не имеют никакого значения.

Тот же самый Майкл Помпео, кстати, заявил: разведсообщество США располагает "весомыми доказательствами" применения режимом Башара Асада химического оружия в апреле этого года. И привел традиционный для современного Вашингтона "железобетонный" аргумент: ЦРУ, дескать, в этом "абсолютно уверено". И точка. Знакомый стиль. Отсылающий к некому трансцендентному опыту и религиозным практикам, основанным на вере либо уверенности. С западной демократией, базирующейся на рационализме и знании, казалось бы, такой подход не должен иметь ничего общего.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!