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Не загоняйте Катар в угол: начнет кусаться

12:3312.07.2017
(обновлено: 12:36 12.07.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПропускной пункт на закрытой границе между Катаром и Саудовской АравиейПропускной пункт на закрытой границе между Катаром и Саудовской Аравией
© РИА Новости / Валерий Мельников
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У Катара, который все сильнее теснят объединившиеся против него соседи, находится все больше защитников. И это не только идейные союзники из Турции. Мирить соседей в регион прибыл госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Конфликт только разрастается. Вновь активизировалась риторика о ситуации вокруг Катара. В частности – вопрос о компенсациях жертвам терактов, совершенных организациями, которые якобы финансировались Дохой. Это стало одним из условий для снятия блокады Катара, которые выдвинули Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Мало того, что со страной рвут отношения некогда дружелюбные (ну, более или менее) соседи по региону, пытаясь отрезать все входы и выходы, так еще и это. Доха в экстренном порядке договаривается с немногими оставшимися союзниками в регионе. Турция, например, всячески старается подвести стороны конфликта к мирному урегулированию споров. Даже обещала помочь продуктами, если что.

Эксперты разделились на два лагеря. Одни считают, что Доха должна ответить по всей строгости закона. Например, специалист по международным отношениям Каирского университета Мухаммед Хусейн уверен, что Катар должен будет выплатить жертвам терроризма все сполна. Такое мнение он высказал в интервью агентству Sputnik. Однако нужно еще доказать вину Дохи – парируют другие эксперты. А то, дескать, все это больше походит на то, что обозлившиеся на Катар действуют по американским лекалам: голословные обвинения ради своих интересов. Ведь Катар – крупнейший мировой экспортер СПГ. А что не так давно объявил президент США Дональд Трамп? Наращивать сбыт именно американского СПГ по всей планете. А как же его наращивать, если такой колоссальный конкурент мешает на пути реализации стратегии Белого дома? Правильно, надо его устранить, негласно, а еще лучше – не своими руками. Вот и начались гонения.

Мужчины сидят на набережной в Дохе, Катар
© AP Photo / Rob Harris, File
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Но Катар – не лыком шит. Запасливый… У Дохи, например, есть солидный запас прочности. В кубышке – 40 млрд долларов, плюс страна имеет резервы золота, подчеркнули в катарском Центробанке. Есть еще и государственный инвестфонд Катара, на счетах которого – 300 млрд долларов. Власти страны уверены, и многие эксперты с этим согласны, что такие накопления помогут стране выдержать атаку "коллег" по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива. И это еще не все. В защиту Дохи стали высказываться обладатели западных (английских и американских) капиталов, которые работают на экономику страны и, конечно, на благо миллиардеров и транснациональных корпораций.

Посредником между противоборствующими сторонами вызвался быть эмир Кувейта – шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Мирить соседей в регион прибыл и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Лондон и Вашингтон всячески поддерживают такой мирный позыв – решить кризис без потерь. Однако сдается, что скорым это дело точно не будет. Сейчас ведь как? Есть конфликт – хорошо. Значит, на переговорах можно поторговаться, выбивая для себя личную выгоду. 

Автор Олег Обухов, радио Sputnik 

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