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Кто на кого обиделся: Германия на Турцию или Турция на Германию?

10:4312.07.2017
(обновлено: 10:48 12.07.2017)
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© AFP 2017 / Tobias Schwarz/Pool Немецкие истребители Торнадо на авиабазе Инджирлик в ТурцииНемецкие истребители Торнадо на авиабазе Инджирлик в Турции
© AFP 2017 / Tobias Schwarz/Pool
Не "Инджирлик" – так "аль-Азрак", не вопрос. Немецкие военные самолеты для облетов Сирии будут взлетать теперь не из Турции, а из Иордании. А что дальше будет с отношениями рассорившихся союзников по НАТО – это более интересный вопрос.

Немецкий самолет-заправщик совершил первый вылет из Иордании. А скоро на иорданскую авиабазу "Аль-Азрак" переберется из Турции и весь немецкий воинский контингент. Германия начала вывод своих военных с авиабазы "Инджирлик" в минувшее воскресенье. Как сообщает Spiegel, покинуть территорию Турции немецкие самолеты должны до конца июля.

Проекция флага Турции в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Правило "Инджирлика": бундесвер – на выход, НАТО – приготовиться?

Звучит масштабно, однако на деле передислокация затронет только 260 военнослужащих, которые обслуживали шесть разведчиков-бомбардировщиков "Торнадо" с оптическим оборудованием и самолет-заправщик. Все они помогали международной коалиции во главе с США бороться с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в России). При этом других военнослужащих НАТО, которые находятся в Турции, переезд в Иорданию не коснется.

Берлин решился на такой шаг после того, как парламентариям ФРГ уже не в первый раз запретили посещение немецких военнослужащих на базе "Инджирлик". Турция при этом объясняла свой отказ тем, что Германия не хочет выдавать Анкаре подозреваемых в организации прошлогодней попытки государственного переворота. Политический демарш ФРГ закономерно продолжил логику ухудшающихся отношений между странами. 

Немецкие истребители Торнадо на авиабазе Инджирлик в Турции
© AFP 2017 / Tobias Schwarz/ POOL
Политолог о выводе военных ФРГ с "Инджирлика": это такой "восточный базар"

Краткая история ссоры Берлина и Анкары выглядит примерно так. Сначала, в июне прошлого года, бундестаг признал геноцид армянского народа. В ответ Анкара не позволила немецким парламентариям посетить базу, где размещались солдаты бундесвера. Потом, перед проведением конституционного референдума в Турции, Германия отказалась разрешить турецким политикам въезд в страну для выступления перед диаспорой. А когда Анкара перед саммитом "Большой двадцатки" направила запрос на выступление перед выходцами из Турции президента Реджепа Эрдогана, Берлин ответил отказом. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль назвал такое мероприятие "неуместным". Эрдоган же счел такой подход "самоубийством". В общем, на сегодняшний день "обмен любезностями" закончился переводом немецкого военного контингента из Инджирлика в Иорданию. Причем, как полагают некоторые аналитики, в Берлине не ожидали, что Анкара так легко на это согласится. Хотя есть мнение, что именно турецкие власти и решили, что немецким военным лучше поискать другое место, а не наоборот. И все, что сейчас происходит – это лишь пауза перед новым раундом хитроумных политических игр.

Военнослужащие США на авиабазе Инджирлик, Турция
© Flickr / U.S. Department of Defense
Мнение: Инджирлик стал "разменной картой" в отношениях Турции с США

Нельзя забывать о миграционном соглашении между ЕС и Турцией. И если Анкара худо-бедно, но выполняет свою часть договора, контролируя поток беженцев, то Брюссель так и не выполнил пункт о возобновлении процесса евроинтеграции Турции. К тому же три миллиарда евро, перечисленные ЕС на содержание беженцев, подходят к концу, но следующего транша в таком же размере пока не видно. А вдруг Анкаре все это надоест и она захочет выйти из соглашения? Как в такой ситуации поведут себя ЕС и Берлин? Короче говоря, следующий раунд может оказаться еще более напряженным.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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