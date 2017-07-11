Американские митрофанушки, или Зачем Госдепу география

США – в центре мира, это американцы хорошо знают. Но все же географию надо знать, или, на худой случай – проверять информацию. Теперь Госдеп умудрился поднять со дна озера Светлояр град Китеж.

География – наука извозчиков. Так, очевидно, решили в Вашингтоне, выдавая один ляп за другим. В недавнем докладе Госдепа США о борьбе с торговлей людьми в мире выражается серьезная обеспокоенность ситуацией в России. Внешнеполитическое ведомство раскритиковало российские власти за неоказание надлежащей помощи приюту в городе Китеж. То есть в том самом мифическом городе, который, согласно преданию, в XIII веке погрузился в воды озера Светлояр, чтобы избежать поругания от татаро-монгольских захватчиков.

Конечно, можно считать это курьезом. Но надо учесть, что ошибку допустили эксперты внешнеполитического ведомства США, которым по долгу службы необходимо знать географию.

Впрочем, географическую безграмотность продемонстрировали и сотрудники Белого дома в ходе недавнего саммита G20 в Гамбурге. Так, офис пресс-секретаря американского президента в пресс-релизе назвал председателя КНР Си Цзиньпина "президентом Китайской Республики". Это официальное название частично признанной Республики Тайвань. В Белом доме также перепутали президента Индонезии Джоко Видодо, встречавшегося с Трампом, с премьером Сингапура Ли Сянь Луном, а напоследок окрестили премьера Синдзо Абэ президентом Японии.

Американских дипломатов и политиков ловили на ошибках и раньше. Так, предыдущий госсекретарь Джон Керри, выступая перед студентами в штате Виргиния, заявил о поддержке демократических институтов в Грузии и, внимание – в "Кырзахстане". То есть глава Госдепа превратил Киргизию (официальное название Кыргызская республика) и Казахстан в одну страну.

Лидером по "геоляпам" остается Джордж Буш-младший. Он легко мог перепутать Австрию с Австралией, а Центральную Европу – с Центральной Америкой. У нынешней американской администрации есть все шансы этот антирекорд побить.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!