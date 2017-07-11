Джеймс Мэттис прошел "тест Тедди Фишера". Госбезопасность США – нет

Так вы говорите, в сервер предвыборного штаба Клинтон только русские могли бы влезть – больше никто не посмел бы? Особенно американцы, ведь они никогда не решились бы? Ну-ну. Расскажите об этом американским школьникам.

Тедди Фишер. Школьник. Штат Вашингтон. Таковы основные сведения о человеке, которого смело можно назвать героем дня в Соединенных Штатах. Героем года, разумеется, продолжает оставаться Дональд Трамп. Казалось бы, ничем не приметный мальчишка сумел разузнать телефон аж целого министра обороны Джеймса Мэттиса. Более того, взять у него большое и ни с кем не согласованное интервью по телефону, которое для самого шефа Пентагона, похоже, стало чудовищной неожиданностью. Сразу приходит догадка: не иначе, очередные замаскированные хакерские происки Москвы. Она ведь такая – то в выборы "вмешается", то атомные электростанции "вывести из строя" хочет. В общем, только и думает, как бы "навредить" Америке.

Но нет, любители этой, как бы это деликатно сказать, "слегка" набившей оскомину темы могут расслабиться. Все гораздо проще: Тедди Фишер увидел номер мобильного телефона главы Пентагона на фотографии в газете The Washington Post. На снимке один из охранников министра несет некие документы, на которых и можно отчетливо увидеть закрытую информацию. "Фотку", конечно, потом удалили. Но зафиксировать вполне себе секретные данные долгое время мог кто угодно. А школьник из штата Вашингтон просто оказался смелее, проворнее и внимательнее других. И решил позвонить. Да и дерзость ведь – далеко не последнее качество в американском менталитете.

Надо отдать должное демократичности Джеймса Мэттиса, который согласился дать интервью активному ученику. Его даже опубликовали в школьной газете, в одночасье создав новую звезду журналистики. Министр в публикации весьма обильно и велеречиво распространялся о помощи учащимся, внутренней и внешней политике, системе образования и будущем чуть ли не всего человечества. Это, конечно, здорово. Но вот удалось ли главе Пентагона с помощью полуфилософских рассуждений смикшировать скандал? Получается ведь, что вся история о мифических, но, вместе с тем, если верить чиновникам и политикам в Вашингтоне, всемогущих русских хакерах "гроша выеденного" не стоит, как некогда говаривал один российский политический деятель эпохи Бориса Ельцина. Зачем выведывать какие-то секреты, если телефонный номер руководителя самой грозной армии мира можно обнаружить на заурядной газетной фотографии?!

Между тем президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге постепенно начал "съезжать с темы". Многие предупреждали, что именно так и будет. Вернувшийся домой Трамп заявил, что не испытывает уверенности в реалистичности и необходимости создания совместной российско-американской группы по борьбе с киберпреступностью. И вроде как не согласился с доводами Москвы о невмешательстве России в американские выборы. Именно об этом в том числе шла речь на переговорах с российским лидером.

Понятно, что с помощью такого нехитрого приема президент отбивается от очередной порции обвинений в "сговоре с Москвой", который якобы и был закреплен "на полях" саммита G20. И в том, что Дональд Трамп, дескать, выглядел слабее Владимира Путина. Но если уж Вашингтон не хочет создавать такую группу совместно с Москвой, то, может, ему стоило бы сформировать какую-то иную структуру, в которой будут широко представлены учащиеся американских школ? Эти ребята и девчата, как выясняется, безо всяких усилий могут получить доступ к самой что ни на есть секретной информации. Не будучи никакими хакерами.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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