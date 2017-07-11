Украина – за НАТО или за Януковича? Кажется, что за обоих

Двадцатая годовщина сотрудничества Украины с НАТО ознаменовалась скандалом. Североатлантический альянс опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео с подписью "20 лет отношений Украина – НАТО. Как альянс поддерживает страну?". Видео начинается с кадров, где толпа людей под желто-голубыми флагами радостно аплодирует чему-то.
Надо так понимать, стремлению Украины в НАТО. Но внимательные зрители рассмотрели, что на демонстрантах повязаны шарфы с фамилией прежнего президента Украины – Виктора Януковича. Оказалось, что для монтажа красивой картинки использовались записи митинга в поддержку Партии регионов.раковой опухоли коррупции".
Петр Порошенко на этот пассаж предпочел закрыть глаза и во всем увидел только позитивные тенденции. Он с радостью сообщил, что генсек альянса с удовольствием принял предложение Киева по началу диалога о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО. Правда, забыл упомянуть, что нечто подобное за двадцатилетнюю историю уже случалось. Еще в 2008 году его предшественник по "оранжевому" Майдану Виктор Ющенко подобный диалог начинал. И даже официальное письмо с просьбой присоединить Украину к "Плану действий по членству в НАТО" отправлял. Вот только Германия и Франция высказались категорически против. И ведь тогда еще не было войны на Донбассе, да и такой желанный для альянса Крым был в составе Украины. Странно надеяться, что сейчас, почти десять лет спустя и с таким грузом проблем заявка Киева будет одобрена. Правда, Петр Порошенко подчеркнул, что заявку на вступление в НАТО Украина пока подавать не собирается. Дескать, сначала закончит с реформами и подгонит свою армию под стандарты альянса. А там – или ишак или падишах… В смысле или НАТО развалится, или Петр Алексеевич перестанет быть президентом. Что более чем вероятно.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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