Украина – за НАТО или за Януковича? Кажется, что за обоих

Сказать, что вся двадцатилетняя история отношений Украины с НАТО – сплошной фейк, никак нельзя. Не сплошной. Так, местами. Вот и официальное юбилейное видео – о том же.

Двадцатая годовщина сотрудничества Украины с НАТО ознаменовалась скандалом. Североатлантический альянс опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео с подписью "20 лет отношений Украина – НАТО. Как альянс поддерживает страну?". Видео начинается с кадров, где толпа людей под желто-голубыми флагами радостно аплодирует чему-то.

Надо так понимать, стремлению Украины в НАТО. Но внимательные зрители рассмотрели, что на демонстрантах повязаны шарфы с фамилией прежнего президента Украины – Виктора Януковича. Оказалось, что для монтажа красивой картинки использовались записи митинга в поддержку Партии регионов.

В альянсе ошибку признали и исправили. Но праздник оказался безнадежно испорчен. Президент Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попытались изменить атмосферу. И на совместной пресс-конференции после заседания комиссии Украина-НАТО просто источали самую искреннюю радость от происходящего. Генсек альянса пообещал и впредь тесно сотрудничать с незалежной и поддерживать ее на пути реформирования. И даже оборудование по защите от кибератак обещал. Похвалил украинские реформы и отметил, что на этом пути страна добилась очень многого. Но без ложки дегтя не обошлось. Йенс Столтенберг напомнил, что сделать предстоит еще больше. И вообще, если Украина желает добиться серьезного прогресса, то для начала ей предстоит избавиться от " раковой опухоли коррупции ".

Петр Порошенко на этот пассаж предпочел закрыть глаза и во всем увидел только позитивные тенденции. Он с радостью сообщил, что генсек альянса с удовольствием принял предложение Киева по началу диалога о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО. Правда, забыл упомянуть, что нечто подобное за двадцатилетнюю историю уже случалось. Еще в 2008 году его предшественник по "оранжевому" Майдану Виктор Ющенко подобный диалог начинал. И даже официальное письмо с просьбой присоединить Украину к "Плану действий по членству в НАТО" отправлял. Вот только Германия и Франция высказались категорически против. И ведь тогда еще не было войны на Донбассе, да и такой желанный для альянса Крым был в составе Украины. Странно надеяться, что сейчас, почти десять лет спустя и с таким грузом проблем заявка Киева будет одобрена. Правда, Петр Порошенко подчеркнул, что заявку на вступление в НАТО Украина пока подавать не собирается. Дескать, сначала закончит с реформами и подгонит свою армию под стандарты альянса. А там – или ишак или падишах… В смысле или НАТО развалится, или Петр Алексеевич перестанет быть президентом. Что более чем вероятно.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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