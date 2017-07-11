Власть на продажу. Мэр Кличко уйдет с молотка

Эти лоты выставляются на сайте государственных публичных закупок ProZorro вперемежку с объявлениями о продаже металлолома и нежилых помещений. Только железки и недвижимость оценивают гораздо выше, чем украинских чиновников, которые в благотворительных целях продают возможность провести какое-то время в своем обществе. Стартовая цена – всего 100 гривен (меньше 4 долларов). Собственно говоря, идея не нова. Есть люди, которые готовы выкладывать состояния за несколько часов в компании знаменитостей. Правда, молоденькие заместительницы министров из украинского правительства на "звезд" явно не тянут. Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко купили за девять тысяч гривен (345 долларов). А завтрак с заместительницей главы МВД Анастасией Деевой продали за десять тысяч гривен.
Конечно, может быть, ситуацию спасет мэр Киева Виталий Кличко. Стартовая цена тренировки со знаменитым боксером – аж 1000 гривен (38 долларов). За это мэр Киева готов на практике поделиться секретами спортивной тренировки. Хотя что-то мне подсказывает, что нужную сумму набрать все же не получится. Виталия Кличко теперь все знают как выдающегося мастера афоризма, который словом бьет не в бровь, а в глаз. Наверное, лучше было бы выставить на аукцион застольную беседу или мастер-класс по ораторскому искусству. А еще лучше всем чиновникам, которые решили в торгах участвовать, сброситься, да и купить нужную аппаратуру. Может, и относиться к ним сограждане станут лучше.
Автор Анна Разваляева, радио Sputnik
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