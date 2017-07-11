США
11.0711 июля12:13МСК
USD60.30-0.08
EUR68.77-0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Власть на продажу. Мэр Кличко уйдет с молотка

12:0511.07.2017
0150
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер объединенной партии Солидарность, мэр Киева Виталий Кличко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве во время второго тура выборов в органы местного самоуправленияЛидер объединенной партии Солидарность, мэр Киева Виталий Кличко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве во время второго тура выборов в органы местного самоуправления
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Благотворительность – она такая разная. Можно просто помочь нуждающимся, а можно попиариться на этот счет. Чиновники в Киеве решили провести аукционы с участием самих себя – авось дадут больше. Хотя есть куда более простое решение.

Эти лоты выставляются на сайте государственных публичных закупок ProZorro вперемежку с объявлениями о продаже металлолома и нежилых помещений. Только железки и недвижимость оценивают гораздо выше, чем украинских чиновников, которые в благотворительных целях продают возможность провести какое-то время в своем обществе. Стартовая цена – всего 100 гривен (меньше 4 долларов). Собственно говоря, идея не нова. Есть люди, которые готовы выкладывать состояния за несколько часов в компании знаменитостей. Правда, молоденькие заместительницы министров из украинского правительства на "звезд" явно не тянут. Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко купили за девять тысяч гривен (345 долларов).  А завтрак с заместительницей главы МВД Анастасией Деевой продали за десять тысяч гривен. 

Замминистра МВД Украины Анастасия Деева
© Фото : аккаунт Анастасии Деевой в сети Facebook
Оценили, но невысоко. Почем украинские министры и их замы?
Может, более успешным будет лот  "Дегустация вин со Светланой Панаиотиди", который обещает "откровенный разговор за бокалом вина с государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины, реформатором и активным волонтером в благотворительных проектах". Дегустацию обещают "от простого белого к сложному красному". Вполне возможно, кого-то это вдохновит на более щедрое пожертвование. Иначе средства на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии, ради которых все и затеяли, будут собирать еще не один год. Что делать, если не пользуются украинские чиновники популярностью у населения.

Конечно, может быть, ситуацию спасет мэр Киева Виталий Кличко. Стартовая цена тренировки со знаменитым боксером – аж 1000 гривен (38 долларов).  За это мэр Киева готов на практике поделиться секретами спортивной тренировки. Хотя что-то мне подсказывает, что нужную сумму набрать все же не получится. Виталия Кличко теперь все знают как выдающегося мастера афоризма, который словом бьет не в бровь, а в глаз. Наверное, лучше было бы выставить на аукцион застольную беседу или мастер-класс по ораторскому искусству. А еще лучше всем чиновникам, которые решили в торгах участвовать, сброситься, да и купить нужную аппаратуру. Может, и относиться к ним сограждане станут лучше.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена