Европе плохо без Каддафи. И она уже почти решилась

Европа перед выбором. То ли заборы на пляжах строить, то ли соглашаться на бывшего соратника Каддафи в качестве правителя Ливии. Другого способа защититься от новой волны мигрантов, похоже, нет.

Брюссель вырабатывает меры для помощи Италии, которая столкнулась с небывалым наплывом беженцев из африканских стран. За первую половину 2017 года на Апеннины из Африки их прибыло около 85 тысяч, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Италия уже не справляется с наплывом беженцев и просит помощи у остальных членов Евросоюза. Первой откликнулась на призыв Германия. Берлин сообщил, что повысит квоту на прием беженцев, прибывающих через Италию, с 500 до 750 человек в месяц. Помимо этого, Германия окажет Риму финансовую помощь. Остальные страны Европы пока не спешат ни с заявлениями, ни с деньгами. Зато ужесточают свою миграционную политику. В той же Италии мигранты лишились права подавать апелляцию на отказ в убежище. Франция сократила список стран, куда беженцам возвращаться опасно. А Венгрия вообще отказывается принимать мигрантов даже под угрозой санкций со стороны Брюсселя. Как известно, венгерские власти построили забор на границе с Сербией. А их депутат в Европарламенте предложил украсить этот забор свиными головами. Скандал был грандиозный. Власти Люксембурга даже предложили исключить Венгрию из Евросоюза, чтобы сохранить единство и ценности ЕС.

Однако совсем уже неожиданным оказалось другое – в списке стран с наиболее жесткой миграционной политикой в лидеры вырвалась, казалось бы, гостеприимная Германия. Власти страны в прошлом году отказали в предоставлении убежища почти половине из 700 тысяч, подавших прошение. В 2016 году немцы отправили nach Hause рекордное число переселенцев — 80 тысяч человек. А в этом году, как ожидается, рекорд будет побит.

Сейчас самый мощный поток нелегалов в Европу – из Африки. Точнее – с территории Ливии, где до сих пор наблюдается даже не двоевластие, а многовластие. То есть, отсутствие всякой власти. В Триполи, на западе страны, находится признанное ООН правительство национального единства. Второй центр – избранный парламент, находящийся в городе Тобруке, на востоке. При этом значительную часть Ливии контролируют группировки исламистских радикалов, связанные с ИГИЛ и "Аль-Каидой" (террористические группировки, запрещенные в РФ).

Есть еще одна сила – "Ливийская национальная армия" фельдмаршала Халифы Хафтара. Накануне он объявил о взятии Бенгази – второго по величине города страны, центра нефтепромыслов и важного морского порта. По мнению экспертов, США и Евросоюз могут уже в ближайшем будущем признать фельдмаршала легитимным правителем Ливии, поскольку он, в отличие от остальных, обладает реальной силой. Хафтара, обучавшегося в СССР, на Западе считают пророссийски настроенным лидером. В 2016 году он дважды посещал Москву для переговоров с российскими властями. Но, с другой стороны, Хафтар почти 20 лет провел в США и даже, по данным СМИ, сотрудничал с ЦРУ.

А в Брюсселе в первую голову надеются, что с приходом Хафтара к власти с территории Ливии прекратится наплыв африканских беженцев в Европу. Как это было во времена Муаммара Каддафи. Тем более что Хафтар в свое время был одним из соратников Каддафи…

Хочется только поинтересоваться: а чего ж в Брюсселях раньше не думали о мигрантах и их возможных "наплывах", когда свергали Каддафи? Или то, что можно при Трампе, нельзя было при Обаме? Quod licet Jovi, non licet bovi? А если бы Обама сказал, к примеру, что нужно повесить кого-то из брюссельских руководителей, повесили бы? И жили бы дальше себе припеваючи под ядерным зонтиком США, если бы не беженцы и… Россия. О нелегалах европейцы сами догадались. Наверно, после новогодней ночи в Кельне. А про Россию им Обама рассказал. Как и про страшную эболу. Клинтон бы тоже много чего могла рассказать. Например, про убийство американского посла в Ливии. Но пришел Трамп…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik