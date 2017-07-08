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"Как гуси в тумане". Сербия поставила Брюссель в неловкое положение

12:0008.07.2017
(обновлено: 12:01 08.07.2017)
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© AFP 2017 / Oliver BunicПрезидент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в БелградеПрезидент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде
© AFP 2017 / Oliver Bunic
Белград поманили в ЕС, а потом оставили "в тумане". Поэтому президент Сербии Александр Вучич потребовал ясности от еврочиновников. Но им все уже ясно давно – Сербии надо выполнить ряд условий.

Президент Сербии Александр Вучич впервые попросил Брюссель обозначить сроки возможного вступления своей страны в Евросоюз и ускорить процесс интеграции. Свою просьбу он адресовал главе европейской дипломатии Федерике Могерини, которая в очередной раз пыталась навести мосты между Белградом и Приштиной. Верховный представитель ЕС по внешней политике исполняла роль посредника на встрече лидеров Сербии и самопровозглашенного "государства" Косово в Брюсселе. Александр Вучич и Хашим Тачи в результате договорились о начале переговоров на высшем уровне. Последний даже заявил, что верит в возможность примирения сербов и косовских албанцев

Жители Приштины с флагом самопровозглашенной респупблики Косово
© РИА Новости / Илья Питалев
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Террористы "под прикрытием": косовский случай

Тачи – бывший полевой командир с позывным "Змей", который еще в 1997 году был заочно осужден сербским судом в Приштине за терроризм,  может, и считает, что это возможно. А вот сербы к этому вряд ли готовы, хотя признание независимости Косово является одним из главных условий Брюсселя. Для сербов – это политическое табу, от которого они не откажутся даже ради вступления в Европейский союз, который и сам с косовским вопросом не определился. Уж девять лет как Приштина провозгласила независимость от Сербии, а пять стран Евросоюза по-прежнему отказываются признавать самопровозглашенный статус бывшей сербской провинции. 

Впрочем, даже если Белград, в конце концов, и уступит, то это не означает, что двери ЕС для него тут же распахнутся. У Брюсселя в запасе еще много требований и условий: экономика, права человека, коррупция и далее по списку.

Интересно, что Брюссель ответит президенту Сербии, который заявил, что его страна хочет точно знать, когда сможет вступить ЕС, а "не будет, как гуси в тумане, которые найдут правильный путь, но не знают, когда он закончится", – цитирует Вучича национальное сербское телевидение РТС.  Развеет ли туман председатель Евросовета Дональд Туск, с которым Вучич планирует встретиться в середине июля?   Или все будет как с Турцией – больше полувека тянут и не могут вытянуть. А может, оно и к лучшему. Вон Болгария тоже мечтала жить получше, всеми силами стремилась в ЕС, а что получила взамен? Уж точно не то, что хотела. Так что пусть и дальше ищут дорогу сербские гуси. Туман рано или поздно рассеется. И не обязательно в конце пути окажется Евросоюз.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik 

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