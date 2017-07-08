"Это все Россия". Эстония с перепугу подкупила еще оружия

У маленькой Эстонии – большие страхи. И все из-за России, которая совсем рядом – никуда от нее не денешься. Поэтому эстонские военные склады уже забиты до потолка. Но этого мало: объявлено об очередном крупном контракте на закупку вооружений.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела у себя в резиденции заседание Совета обороны Эстонии. Она заявила собравшимся, что во время совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2017", которые пройдут этой осенью, цитирую: "с большой вероятностью будет отрабатываться масштабная военная операция против НАТО". Откуда подобные данные у президента – история умалчивает. Но ведь есть у нее советники, в том числе и по делам тайным – разведывательным. Вот они, наверное, и нашептали.

Хотя, возможно, подобные выводы Керсти Кальюлайд ухватила просто "из воздуха", а в воздухе эстонском и тут и там, и куда только не кинь взгляд, носятся тревожные мысли и страхи по поводу российской военной угрозы. Это уже сформировавшаяся, а вернее, тщательно сформированная, рукотворная тенденция, которую пестуют и подкармливают жирными слухами, появляющимися в эстонских СМИ ежедневно и ежечасно. Всему населению страны уже в течение многих лет внушается мысль о том, что Россия только и думает о том, чтобы напасть на маленькую Эстонию, а затем поработить ее раз и навсегда.

По существующим сценариям подразумевается, что Россия нападет первой, но будет отринута от наших границ, ибо с нами весь западный мир во главе с США. И вот на основании этих шизофренических фантазий Эстония буквально до потолка забивает военные склады вооружением и амуницией, проводит нескончаемую череду военных учений у границ потенциального агрессора, создает на своей территории иностранные военные базы и центры кибершпионажа.

Буквально на днях было объявлено об очередном крупном правительственном контракте на закупку вооружений. На сумму в 75 млн евро будет закуплено стрелковое оружие и дополнительное снаряжение к нему. Эта преподносится как само собой разумеющееся дело, и никому из действующих политиков страны даже в голову не приходит мысль обсудить целесообразность этих затрат. Зато весьма бурные обсуждения вызвала практически такая же сумма, которая должна пойти на улучшение системы здравоохранения. Необходимость убивать не вызывает сомнений, а вот необходимость лечить, похоже, что да.

На все это, как уже упоминалось ранее, наслаивается постоянная риторика о возможном военном конфликте. Мысль о нем буквально вбивается в головы населения, и вполне естественно, что люди начинают в подобное верить. Буквально на днях были опубликованы результаты исследования, организованного страховой группой ERGO и латвийской исследовательской фирмой SKDS. Из него становится ясно, что 45% жителей Эстонии опасаются военного конфликта на территории страны. Можно предположить, что и президент Эстонии не является исключением, и от этого – ее высказывания о том, что Россия готовит военную операцию против стран НАТО.

Когда подобным страхом, как болезнью, заболевают целые народы, это весьма опасно. От того, что именно страх срабатывает как спусковой крючок конфликта, он вытаскивает на свет божий роковую случайность, которая может подтолкнуть мир к катастрофе. Есть только один выход – перестать бояться и перестать верить тем, кто нас пичкает этими страхами.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония