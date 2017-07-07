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В обход. Польша не нашла Украине места между "Тремя морями"

17:0007.07.2017
(обновлено: 17:02 07.07.2017)
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© AFP 2017 / Yuri DyachyshynКонтрольно-пропускной пункт на границы Украины с Польшей в 100 км от ЛьвоваКонтрольно-пропускной пункт на границы Украины с Польшей в 100 км от Львова
© AFP 2017 / Yuri Dyachyshyn
Участие Украины в инициированном Польшей новом восточноевропейском союзе "Трех морей" выглядело бы более чем логично. И географически, и идеологически. Но – не позвали.

Украине не нашлось места в новом объединении государств Восточной Европы. На "Саммит трех морей", который прошел в Варшаве с участием президента США Дональда Трампа, Киев не позвали даже в качестве гостя. Хотя, по данным некоторых источников, украинское руководство очень стремилось туда попасть. В первую очередь – чтобы еще раз попытаться переговорить с Трампом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки".

В целом, участие Украины в этом союзе выглядело бы весьма логично. Географически в "Трехморье" вошли 12 стран Центральной и Восточной Европы, которые граничат с Балтийским, Адриатическим и Черным морями, да и идеологически Киев в этот альянс вписывается. Ведь одна из целей объединения – препятствовать развитию связей между Россией и странами Западной Европы, в том числе поиски альтернативы поставкам российского газа.

Города Мира. Варшава
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Польше, которая выступила инициатором "Трехморья", отказ пригласить Украину на саммит объяснили просто: она не член ЕС. Но это скорее формальность. Традиционно такие международные площадки подразумевают различные формы участия. При желании Киев можно было бы пригласить в качестве наблюдателя, партнера по диалогу, в конце концов, как сторону соглашения об ассоциации с ЕС.

Так что отсутствие членства в ЕС – это не помеха. А вот настоящей причиной отказа могла стать, например, напряженность в отношениях с Варшавой. На днях в польском руководстве прямо заявили, что Украина "не войдет в Европу с Бандерой". Еще одна причина – это конфликт Украины с Россией. Среди стран "Трехморья" далеко не все одобряют антироссийскую политику. В их числе Венгрия, Чехия, Болгария, та же Словения. Эти государства рассматривают новый союз как возможность укрепить свои позиции внутри ЕС и вести равноправный диалог с Брюсселем и странами Западной Европы. 

Впрочем, украинские эксперты поспешили заявить, что ничего плохого в этой ситуации не видят. Да и вообще, это очень хорошо, что Украину не позвали в Варшаву. Ведь еще не известно, как на эту инициативу отреагирует Брюссель. А с ним проблемы Киеву точно не нужны. А что тут еще сказать? Не признаваться же, что Украину не пригласили из-за того, что не видят в ней полноценного партнера, который готов решать экономические вопросы, а не переводить все в политическую плоскость. Так что Киеву был послан очередной сигнал: "Таких партнеров как вы лучше обходить стороной".

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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