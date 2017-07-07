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G20 в Гамбурге: Трамп пожертвует мировым климатом ради встречи с Путиным

15:0107.07.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент Аргентины Маурисио Макри, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время беседы глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017Президент Аргентины Маурисио Макри, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время беседы глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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"Вольный и ганзейский город" Гамбург бурлит от столкновений полиции с антиглобалистами. Саммит G20, ради которого манифестанты и съехались в город, тем временем идет своим чередом. Из Гамбурга – репортаж обозревателя радио Sputnik.

В Гамбурге в ходе столкновений с протестующими были ранены более 150 стражей порядка, сообщила городская полиция. Как сообщается, демонстранты даже напали на полицейский участок. В городе сейчас очень много как полиции, так и демонстрантов, съехавшихся сюда к саммиту G20. Утром демонстрация проходила прямо под окнами нашей гостиницы. По всему городу – стихийные палаточные городки, многие улицы перекрыты.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель принимают участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Мнение: на G20 пройдет целый ряд встреч, которые сыграют свою роль в мире

Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, участники саммита внимательно следят за протестами и прислушиваются к демонстрантам, ведь люди пытаются таким образом донести свое мнение. Полиция же к протестующим не прислушивается, а разгоняет их водометами. Недалеко от выставочного центра, где мы и работаем, – несколько палаток протестующих. Но все это не мешает официальным мероприятиям. Возможно – благодаря полиции.

В пресс-центре нам удалось просмотреть местную прессу. Сразу видно, чего ждут журналисты от саммита. На первых страницах почти всех немецких газет – президент США Дональд Трамп. На одной из них он изображен карикатурно и не очень приглядно. Из газеты в газету кочует фото легкого полуобъятия Трампа и Меркель. И только Süddeutsche Zeitung поместила на первой странице фото Ангелы Меркель с Си Цзиньпином. 

Работа "двадцатки" началась с обсуждения борьбы с терроризмом. Второй пункт повестки – глобальная экономика и финансы. Но для Владимира Путина этот день начался немного раньше. Перед первым заседанием он встретился с лидерами и представителями стран БРИКС. Участники встречи выступили против дискриминации и протекционизма в мировой экономике, а также призвали все страны к выполнению Парижского соглашения по климату. Кстати, судя по расписанию встреч Владимира Путина, Дональд Трамп как раз и пропустит совещание по климату ради встречи с российским лидером. Интересно, как отреагируют на это остальные участники. 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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