Крайне ядовитый актив: новая порция скандальных тайн "ПриватБанка"

Национализация украинского "ПриватБанка" полгода назад, как говорят, спасла Украину. Потому что иначе тонущий крупнейший банк страны мог утянуть за собой всю украинскую финансовую систему. Но, как выясняется, точку в этой истории ставить рано.

Кому выгодно раскручивать дело украинского "ПриватБанка"? О том, что все более чем серьезно, говорят события последних дней. Сначала национализированный "ПриватБанк" с помощью аудиторов компании Ernst&Young установил системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче займов и при их обслуживании. Речь идет ни много ни мало о суммах, превышающих 130 млрд гривен. Результаты отправились в генеральную прокуратуру, которая завела дело о доведении банка до банкротства.

Забавно, но в крахе "ПриватБанка" винят конкурентов Ernst&Young – аудиторов PricewaterhouseCoopers. Зампред правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова лично выступила с обвинениями в их адрес. В эфире телеканала "112 Украина" она заявила, что аудиторы скрывали реальное финансовое состояние "ПриватБанка". Так, по итогам 2015 года "PricewaterhouseCoopers подтвердил размер капитала банка на уровне 27 млрд гривен. Ernst&Young подтвердил капитал банка на уровне почти минус 1 млрд. Это уже после того как в капитал было внесено 116,8 млрд гривен (украинским государством)", сказала Рожкова.

Нашли виноватых, называется. Не посмотрели даже на то, что вопреки традиции, компания, на которую "наезжают", не имеет отношения к России. Ну а кто же еще, как не аудиторы, несет ответственность за то, что банк опального олигарха Игоря Коломойского – теперь государственный – грабили долго и нещадно, и явно выводили деньги. Впрочем, и к бывшей финансовой верхушке, некогда сидевшей в Нацбанке, подкрадываются. Следователи не скрывают, что "копают" под прежнее руководство регулятора. Надо же найти тех, из-за кого на спасение банка уже потратили более 150 млрд гривен.

А чтобы что-то найти, Киев использует традиционные приемы. В четверг утром в головном офисе "ПриватБанка" в Днепре прошло очередное "маски-шоу" – со спецназом, автоматами, изъятием документов и обыском. Все в рамках расследования уголовного дела по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Нацбанка. Ну и заодно – по факту растраты средств "ПриватБанка" предыдущими менеджерами и владельцами, что на языке финансистов звучит как "выдача многомиллиардных необоснованных кредитов", а в народе называется "отмыванием денег". Киевские власти хотят возместить убытки, которые принесло и без того хилой казне спасение крупнейшего банка страны. Но за этой благой целью видится другая. Ни у кого на Украине не осталось сомнений, что в стране идет настоящая финансово-клановая война. Битва за "ПриватБанк" – один из ее эпизодов. И вчерашний товарищ Петра Порошенко Игорь Коломойский теперь стоит по другую сторону фронта.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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