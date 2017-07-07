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Сюрприз для Путина и Трампа: русские хакеры "атаковали" АЭС в США

11:2607.07.2017
(обновлено: 11:29 07.07.2017)
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© AFP 2017 / Don EmmertАтомная станция Индиан Пойнт в штате Нью-Йорк, СШААтомная станция Индиан Пойнт в штате Нью-Йорк, США
© AFP 2017 / Don Emmert
Американским "ястребам" неймется. Прямо к встрече Путина с Трампом выбросили "жаркую" новость – русские хакеры "атаковали" американские АЭС. США в опасности. Затмит ли это тема остальные на переговорах двух лидеров? G20 покажет.

Противники Дональда Трампа, которые очень часто по совместительству еще и пресловутые "ястребы", то есть, настроенные на глубокую конфронтацию с Россией, подготовили к встрече американского и российского президентов на саммите "двадцатки" нехороший сюрприз. Тему-то, конечно, по привычке взяли отработанную – киберугроза, но придали ей новое качество и звучание. А именно – заподозрили  Москву в хакерских атаках на американские атомные электростанции. О чем и сообщили через информационные ресурсы, традиционно выступив в роли "анонимных источников".

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американист: Трамп запустил "пробный шар" перед встречей с Путиным

Ох уж эти анонимные источники… Согласно публикации агентства Bloomberg, Россия якобы может быть причастна к атакам на десяток энергетических объектов, в том числе – на АЭС Wolf Creek в штате Канзас. По мнению авторов публикации, такие кибернападения представляют огромную опасность. Да и цели виртуальные "агрессоры" ставят нешуточные: вывести из строя энергообеспечение Соединенных Штатов. 

Никаких доказательств, разумеется, оторопевшей американской и прочей мировой общественности продемонстрировано не было. Впрочем, они уже давно не нужны, когда речь идет о такой "мировой злодейке" как Россия. Она ведь, как известно, виновата априори. Над этой историей из-за ее зашкаливающего абсурдизма можно было бы посмеяться и забыть. Но не стоит торопиться. Это обвинение – посерьезней инсинуаций по поводу якобы имевших место попыток Москвы повлиять на результаты президентских выборов в США. Это уже совсем не полубалаганная политическая история с сомнительной аргументацией со стороны Вашингтона. Речь идет о безопасности Соединенных Штатов и их граждан. Можно сказать, о жизни и смерти. 

Тут ведь у американского общества могут включиться элементарные рефлексы выживания, которые успешно эксплуатировались прежним вашингтонским начальством в острые периоды "холодной войны". Тогда оно говорило, что Советский Союз готов физически уничтожить Америку. И добилось-таки нужных настроений и практически безоговорочной поддержки населения в своей "священной борьбе" с опасностью. Теперь, нехитро модернизировав тему, неназванные источники утверждают, что Россия покушается на ее системы жизнеобеспечения. Такие публикации могут вызвать серьезный резонанс. Настроить людей в нужном русле. На фоне этой "новости" хакерские скандалы вокруг прошлогодних выборов и мнимых связей Трампа с Москвой просто меркнут. По сути, это и есть инициирование новой полномасштабной "холодной войны". Когда одна из сторон, дескать, представляет смертельную угрозу для другой. Кстати, вслед за агентством Bloomberg свои пять центов в эту копилку "вбросил" и CNN с информацией о том, что российская разведка наращивает усилия по сбору информации в США. Ссылка – опять же на анонимные источники. Ну, чтобы традиции не нарушать.  

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп о России: без отточий и знаков препинания

Понятно, что эти публикация появились очень "вовремя" – непосредственно перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге. И это еще одно звено в цепи, которая должна блокировать любые шансы наладить отношения с Москвой. Сюда же можно отнести и произнесенные в Варшаве слова американского лидера о том, что Польша, мол, век назад остановила Советскую армию (а точнее было бы сказать – Красную – если, конечно, знать историю), пытавшуюся завоевать Европу. Дональд Трамп может объявить благодарность помощникам, которые предложили ему эту "концепцию" для публичного выступления. Или выговор. На свое усмотрение. 

С президента здесь, в общем-то, взятки гладки. Он вряд ли сильно разбирается в истории Европы. И это мягко говоря. Ну не его это специализация, что поделать. Но ведь и на помощников, выходит, никак нельзя положиться. Люди-то они по преимуществу, как выясняется, ангажированные и заряженные против России. Для того, чтобы в подобном информационно-политическом "бульоне", который заварили вашингтонские противники Дональда Трампа и, тем паче, его диалога с Москвой, суметь выйти с ней хоть на какие-то договоренности, Трампу нужно быть мастером политической эквилибристики. Пока он в таких навыках замечен не был. Более того, и сам прикладывает все усилия, чтобы максимально дистанцироваться от любых подозрений в позитивном или хотя бы нейтральном настрое к России. 

Впрочем, как пишут СМИ, американский президент может предложить Кремлю свое совершенно новое видение ситуации в Сирии, включающее возможность для Башара Асада остаться у власти. И согласие с созданием предложенных Москвой зон безопасности в Сирии. Если это действительно так, то окно возможностей для российско-американского сотрудничества все-таки не захлопнуто.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik  

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