Трамп о России: без отточий и знаков препинания

В Польшу со своим самоваром не ездят. И даже Трамп себе не позволил. Потому в Варшаве прозвучала старая песня о главном – о "дестабилизирующей роли России" в Восточной Европе. Традиции, одним словом.

Все дело в нюансах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил американскому журналисту изучить заявление Дональда Трампа о вмешательстве в президентские выборы в США, прежде чем задавать вопросы. Ранее во время пресс-конференции с президентом Польши в Варшаве Трамп заявил, что вмешательство в американские выборы могла совершить как Россия, так и другие страны. Песков подчеркнул: Трамп говорил о том, что к этому может быть причастна любая страна. Чувствуйте нюансы, посоветовал Песков представителю Bloomberg.

На этом долго останавливаться не стоит. Понятно, что в Америке вокруг этого зашкаливающий все мыслимые нормы ажиотаж, но все-таки стоило бы повнимательнее этому журналисту слушать своего президента.

Впрочем, Трамп подкинул информацию к размышлению, так сказать, не только по поводу выборов. В той же Варшаве, видимо, в качестве ответного реверанса гостеприимным полякам он заявил о якобы дестабилизирующей роли России в Восточной Европе. В общем, поддержал антироссийскую политику властей Варшавы. Хотя, с другой стороны, Трампу здесь и кривить душой не нужно было. Для Польши Россия – извечный и принципиальный враг. Но для поляков этот спор уже давно проигран.

Однако польскую антироссийскую "традицию" поддерживает последние лет семьдесят американская политика. Она уже стала плотью и кровью американского истеблишмента. Кстати, Трамп сказал о "дестабилизирующей роли", как всегда у него, походя, без отточий и даже без знаков препинания. Вроде как говорил о влиянии индекса Доу-Джонса на страны Полинезии. Поэтому на очередной журналистский вопрос-допрос об американских планах и мыслях, Песков сказал, что у Кремля пока нет понимания, чего Вашингтон ждет от России в двусторонних отношениях.

Трампа в этом вопросе сложно пока понять. Но, на мой взгляд, очевидно, что ему все-таки придется воленс-ноленс и дальше проводить традиционную американскую политику, несмотря на все его мечтания (если таковые действительно есть) и благие пожелания.

Может, его все-таки свои доморощенные политики уговорят, что Россия де вмешивалась в выборы. Будет найден компромисс: скажем, русские вмешивались (это – аксиома, поэтому тут доказательств не нужно), но они мешали и Клинтон, и Трампу. А главной целью Кремля, мол, был подрыв основ американской демократии и ее традиционных устоев. Трамп, в общем, ни в чем не виноват. А поэтому он должен забыть про свои маниловские мечтания и, наконец, продолжить "святое" дело продвижения американских идеалов по всему миру. А как он это будет делать? Вот тут как раз и важны нюансы.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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