Хождение за три моря. Дональда Трампа встретили в Польше как "бродягу"

В Варшаве у Трампа график был плотный, как обед. Хотя меню – так себе. На первое – встреча с Дудой. Постное удовольствие. Зато на второе – саммит "Трех морей". Ешь – не хочу. Впрочем, хочет – не хочет, а в рот все равно заглянут.

Он приземлился ночью на военном аэродроме. Ему бы еще камуфляж, патронташ, Patriot и баллон сжиженного газа. Тогда получился бы законченный образ "Президента "Америка"". Каким хотят его видеть в Польше. И другого ей не надо, чтобы стоять на границе с Россией насмерть. Оружия для защиты от России и топлива, чтобы у России не просить. Как здесь говорят после первой, второй и за любовь: "чтоб фронт стоял, и с газом были". Ради этого и зазвали Трампа. Долго упрашивали. Все-таки уломали.

Наверное, не они. Советники хозяина Белого дома растолковали ему, что Польша всегда была у Штатов на разогреве. Стало быть, грех не размяться на ней и перед "двадцаткой". Самое подходящее место для акклиматизации перед Гамбургом. Условия, впрочем, неправдоподобно тепличные. Там ему обещают устроить "ад", а здесь – "рай" для его секретной службы. Центральные улицы столицы в праздничном убранстве. В смысле, отсюда убрали все. Транспорт, людей, собак, баки, люки, клумбы, звуки.

Всю последнюю неделю в эфире только и разговоров, что о приезде "нашего дорогого друга". Практически "Дональда Ильича". Он сам еще не знал, что скажет публике на площади Красиньских у памятника героям Варшавского восстания, а местный президент Дуда уже раструбил, что это "послание всему европейскому народу". На выступление Трампа, кстати, власти обещали собрать аншлаг, как их далекие коммунистические предшественники на Первомай. А ведь на финише избирательной кампании в США он имел у поляков лишь шестипроцентную поддержку. И официально здесь тоже ставили на Клинтон. Но, как говорится, кто старую помянет…

Тем более, им недосуг. График плотный, как обед. Хотя меню – так себе. На первое – встреча с Дудой. Постное удовольствие. Даже сами поляки в нем никакого веса не видят. Но для Трампа и он – с каким-никаким наваром. По крайней мере, еще парочку ЗРК Patriot на 7,5 млрд долларов ему сбагрил. А что, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Вносить в протокол свидание с "серым кардиналом" Польши Качиньским Трамп посчитал ниже своего достоинства. Зря. Неофициально тот здесь выше, чем официально президент США там.

На второе у него – саммит "Трех морей". Балтийского, Черного, Адриатического. Тут раздолье. Сразу несколько политических кухонь на одном столе. Всего 10 "блюд". То есть стран. Ешь – не хочу. Впрочем, хочет – не хочет, а в рот ему все равно заглядывать будут. Сам, наверное, понимает, что для Польши, устроившей эту тусу ради собственного эго в ЕС, он что "свадебный генерал". Но ему приятно. Он вообще любит свадьбы. Недавно затмил с Меланьей молодоженов на бракосочетании своего министра финансов Мнучина.

Вряд ли, впрочем, почин этот в Гамбурге ему пригодится. Там если и станут ловить каждое его слово, то лишь для того, чтобы использовать против него. Причем начнут уже сегодня. Та самая первая в истории публичная речь Трампа в Европе – это же не только для него, но и для его недоброжелателей, "на сладкое". Кстати, в приглашении избранным на арию заморского гостя вместо Trump через "u" написано Tramp через "a". В принципе, ничего страшного. Ну, спутала Варшава "u" с "a", все равно же получается "USA".

Однако Trump через "u" и Tramp через "a" – это не только, как говорят в Одессе, но и как говорят по-английски, две большие разницы. Он-то думает, что "козырь", а его, получается, принимают за "бродягу". И, видимо, не только в Польше.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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