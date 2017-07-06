Час "Х" подкрался незаметно: США готовы к удару по КНДР

США на заседании Совбеза ООН решили закрутить гайки по корейской проблеме, используя стандартные "разводные ключи". Пекин и Москва на этом заседании выступили единым фронтом с совершенно иной повесткой.

Последнее заседание Совбеза ООН по проблеме Северной Кореи стало знаковым. И не только потому, что прошло в открытом режиме. Инициировали встречу Вашингтон и ожидаемо присоединившиеся к нему Сеул и Токио, мотивировав это недавним запуском северокорейской баллистической ракеты. Ключевые игроки, наконец, четко и публично заявили свои окончательные позиции по урегулированию опасного кризиса на Корейском полуострове. И эти позиции диаметрально противоположны. США так и не нашли ничего лучше, чем продолжить привычную политику давления и угроз по отношению к Пхеньяну. В этот раз пошли даже дальше, официально предупредив о возможности решить вопрос военной силой. Это будет сделано в случае необходимости, заявила американский постпред в ООН Никки Хейли. Что это будет за необходимость, она не уточнила. Во время своего выступления на заседании Совбеза дипломат подчеркнула: Пхеньян "быстро закрывает возможности для дипломатического решения".

Вашингтон также предложил задуматься о блокировании источников твердой валюты для КНДР, ввести новые ограничения на поставки нефти, ужесточить воздушные и морские возможности этой страны, а также ввести адресные санкции в отношении чиновников. Досталось даже Китаю, который Никки Хейли весьма жестко "обвинила" в торговых отношениях с соседом. В общем, США решили закрутить гайки, используя стандартные "разводные ключи". И абсолютно не приняли во внимание полную несостоятельность такой политики, что можно было, казалось бы, давно усвоить на примере России или, скажем, Кубы. Примечательно, что Пекин и Москва на этом заседании выступили единым фронтом с совершенно иной, взвешенной и конструктивной повесткой. Что стало, конечно, логическим продолжением недавних переговоров по северокорейской проблематике между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Москве. Итак, что же предлагают Россия и Китай?

Сдержанность и прекращение провокационных действий. Замораживание ракетно-ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи. Формирование общих принципов взаимоотношений, включающих неприменение силы и отсутствие агрессии. Как результат – широкоформатный диалог, направленный на демилитаризацию региона и установление там прочного мира. Плюс представители Москвы и Пекина резко негативно отозвались о развертывании в регионе американских комплексов противоракетной обороны THAAD под предлогом защиты от угрозы со стороны Северной Кореи. Все эти приоритеты и акценты логичны. Один вытекает из другого. Есть и еще одно важное обстоятельство, дающее дополнительную фору тем, кто настроен на мирное урегулирование – здравая позиция нового руководства в Сеуле и его желание сесть за стол переговоров.

Но в противовес ясному и реалистичному российско-китайскому плану выступают американские амбиции и стереотипы внешнеполитического поведения. И то, и другое замешано на какой-то паталогической уверенности в том, что любой вопрос рано или поздно можно и нужно решать силой. Пока Вашингтон на удар не решился, хотя и подогнал пару месяцев назад к берегам Северной Кореи боевые корабли. Видимо, испугался тогда, что Пхеньян ответит. Не Сирия ведь с ее ограниченными возможностями. По меньшей мере, ударить по американским базам в Южной Корее и Японии КНДР точно в состоянии.

Но не ровен час, и у США все-таки хватит авантюризма и безрассудства принять трагическое решение применить силу, которое станет практически стопроцентным прологом к большому, если не глобальному конфликту. Впрочем, немалая часть истеблишмента в Вашингтоне – "ястребы" только на словах. Им ближе стилистика эдакого "политического Голливуда" с его блокбастерами, где все не совсем по-настоящему. Или совсем не по-настоящему. Как ни парадоксально, они и есть главные американские "голуби мира".

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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