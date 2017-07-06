Ни один Элтон Джон не пролетит: как Гамбург приготовился к саммиту G20

Власти ФРГ приложили немало усилий к подготовке к саммиту G20. Может, даже и переусердствовали. Но больше – не меньше: безопасность превыше всего.

В Гамбурге есть место только для одной группы, и это – G-20. Даже знаменитому британскому певцу Элтону Джону не удалось соперничать с этим мероприятием. Кавалеру ордена Британской империи пришлось отменить свой концерт, запланированный на 8 июля, из-за того, что власти города до сих пор не выдали самолету музыканта разрешение на посадку. Мол, извините – меры безопасности. Шоу планировали провести на стадионе Barclaycard Arena. А собрать оно должно было около 10 тысяч зрителей, но им придется ждать декабря.

Вероятно, поклонники сэра Элтона теперь пополнят ряды недовольных местных жителей, анархистов и антиглобалистов, которым этот саммит и меры безопасности тоже не доставляют большой радости. При этом с каждым днем "вольный и ганзейский город Гамбург" становится все больше "городом на чрезвычайном положении". Конечно, не без помощи примерно 20 тысяч стражей правопорядка и спецназовцев, не говоря уже о спецгруппах из Нидерландов и Австрии. Это крупнейшая мобилизация в истории города – не устают писать немецкие СМИ.

Разумеется, такие меры безопасности не оставят равнодушным даже самого аполитичного жителя. Минобороны Германии даже запретило солдатам и офицерам носить военную форму с 5 по 9 июля. Поскольку "солдаты в форме могут стать целью спонтанных нападений со стороны участников протестных акций из числа левых экстремистов". А их, по данным военной контрразведки ФРГ, немало – до 10 тысяч леворадикальных экстремистов могут съехаться для акций протеста со всей Европы.

Первые столкновения уже тоже были. В прошлое воскресенье правоохранители попытались убрать несколько палаток в парке на полуострове Энтенвердер. Дело в том, что городские власти разрешили протестующим там собираться, но при условии, что те не будут устанавливать палатки. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер предупредил, что к мирным протестам никаких претензий нет – мол, у нас демократия, так что протестуйте на здоровье. А вот беспорядки будут "душить в зародыше". Так что может и не зря Элтон Джон решил перенести свой концерт на декабрь, а то за компанию и его фанатам могло бы не поздоровиться.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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