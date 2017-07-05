Знак согласия? Британцы гадают, зачем Мэй скрыла отчет по терроризму

Выяснилось это, видимо, не без помощи ее окружения. Что уже указывает на желание "группы товарищей" вместе с информацией слить еще и премьера. Коль сама не понимает, чего от нее хотят после провала тори на досрочных парламентских выборах. Не могли же данные о сокрытии главой кабинета доклада об иностранных инвестициях в экстремизм просто так просочиться в прессу именно теперь. При том, что она хранит его в секрете с прошлого года. Как пишет The Guardian, потому что "сомневается в необходимости его публикации". А по мнению экспертов – потому что собранные спецслужбами сведения могут содержать свидетельства против Саудовской Аравии.
В оппозиции в этом даже не сомневаются. Говорят, что британские власти попали под влияние, и призывают их немедленно признать, под чье. Иначе не докажешь. Но кое-что знают наверняка. Например, что Мэй с первых дней в должности стремилась укрепить отношения со странами Персидского залива. А в Эр-Рияд отправилась сразу после формального запуска Brexit'а, не без намека напоминает The Guardian. Премьер ведь тоже слышала все эти разговоры о том, что Британию после выхода из ЕС ждет финансовый провал. Поэтому, вполне вероятно, что хотела подстелить соломку.
На самом деле, зачем бы Мэй хранить чужие тайны. Только за деньги. А с таким документом мысль о шантаже напрашивается сама собой. Хотя конгресс США признал саудитов спонсорами терроризма за "9/11", а они все равно купили у Трампа оружия на десятки миллиардов. Эр-Рияд не боится ярлыков. Другой вопрос, что ему может предложить Мэй, если она даже Британии ничего предложить не в состоянии. Только молчание. Наверное, это не тот случай, когда оно – знак согласия. Скорее, только золото. Хотя при Мэй Соединенное Королевство потеряло гораздо больше, чем приобрело. Вместе с жертвами терактов – еще и уверенность в том, что они последние.
В этом, наверное, нет прямой причинно-следственной связи, но пока премьер держала в сейфе секреты спонсоров "спящих ячеек", Британию повергли в ужас трижды. А в МВД, между прочим, заявили, что "отчет улучшил понимание природы, объема и источников финансирования экстремизма", но признали, что решение о его публикации остается за главой кабинета. Однако теперь от нее ждут не только его, но и объяснений, почему это не случилось своевременно. Может быть, тогда каких-то трагедий удалось бы избежать.
Но. "Почему бы и не договориться, – могла подумать она, когда прятала бумаги, – в стране же ничего страшного не происходит". А когда произошло, ей самой уже стало страшно в этом признаться. Тем более, потом произошло еще раз. И еще. А там уже и досрочные выборы в парламент. В общем, Терезу можно понять. Но не британцам. Для них ей придется подыскать иное оправдание. Или без лишних слов просто покинуть пост. И тогда ее точно все поймут. А так – только Трамп. Ведь его тоже "сливают". "Ты только пока не приезжай, – ответит она ему на сочувствие. – У меня и без тебя хватает неприятностей".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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