Терезу Мэй можно понять. Но не британцам. Для них ей придется подыскать какие-то оправдания. Или без лишних слов просто покинуть пост. И тогда ее точно все поймут.

Знак согласия? Британцы гадают, зачем Мэй скрыла отчет по терроризму Your browser does not support HTML5 audio

Мало было Терезе Мэй неприятностей. Вокруг ее персоны разгорается еще один громкий политический скандал. Хотя этот – как раз из-за того, что была тише воды, ниже травы. Когда следовало кричать, бить в набат, а, возможно, созывать Совбез, и даже в ООН. Но утаила она от сограждан отчет МВД о финансовых источниках терроризма в Британии. Это расследование заказывал еще Дэвид Кэмерон. И только сейчас стало ясно, что оно уже давно готово, однако Мэй отправила его в "долгий ящик".

Выяснилось это, видимо, не без помощи ее окружения. Что уже указывает на желание "группы товарищей" вместе с информацией слить еще и премьера. Коль сама не понимает, чего от нее хотят после провала тори на досрочных парламентских выборах. Не могли же данные о сокрытии главой кабинета доклада об иностранных инвестициях в экстремизм просто так просочиться в прессу именно теперь. При том, что она хранит его в секрете с прошлого года. Как пишет The Guardian, потому что "сомневается в необходимости его публикации". А по мнению экспертов – потому что собранные спецслужбами сведения могут содержать свидетельства против Саудовской Аравии.

В оппозиции в этом даже не сомневаются. Говорят, что британские власти попали под влияние, и призывают их немедленно признать, под чье. Иначе не докажешь. Но кое-что знают наверняка. Например, что Мэй с первых дней в должности стремилась укрепить отношения со странами Персидского залива. А в Эр-Рияд отправилась сразу после формального запуска Brexit'а, не без намека напоминает The Guardian. Премьер ведь тоже слышала все эти разговоры о том, что Британию после выхода из ЕС ждет финансовый провал. Поэтому, вполне вероятно, что хотела подстелить соломку.

На самом деле, зачем бы Мэй хранить чужие тайны. Только за деньги. А с таким документом мысль о шантаже напрашивается сама собой. Хотя конгресс США признал саудитов спонсорами терроризма за "9/11", а они все равно купили у Трампа оружия на десятки миллиардов. Эр-Рияд не боится ярлыков. Другой вопрос, что ему может предложить Мэй, если она даже Британии ничего предложить не в состоянии. Только молчание. Наверное, это не тот случай, когда оно – знак согласия. Скорее, только золото. Хотя при Мэй Соединенное Королевство потеряло гораздо больше, чем приобрело. Вместе с жертвами терактов – еще и уверенность в том, что они последние.

В этом, наверное, нет прямой причинно-следственной связи, но пока премьер держала в сейфе секреты спонсоров "спящих ячеек", Британию повергли в ужас трижды. А в МВД, между прочим, заявили, что "отчет улучшил понимание природы, объема и источников финансирования экстремизма", но признали, что решение о его публикации остается за главой кабинета. Однако теперь от нее ждут не только его, но и объяснений, почему это не случилось своевременно. Может быть, тогда каких-то трагедий удалось бы избежать.

Но. "Почему бы и не договориться, – могла подумать она, когда прятала бумаги, – в стране же ничего страшного не происходит". А когда произошло, ей самой уже стало страшно в этом признаться. Тем более, потом произошло еще раз. И еще. А там уже и досрочные выборы в парламент. В общем, Терезу можно понять. Но не британцам. Для них ей придется подыскать иное оправдание. Или без лишних слов просто покинуть пост. И тогда ее точно все поймут. А так – только Трамп. Ведь его тоже "сливают". "Ты только пока не приезжай, – ответит она ему на сочувствие. – У меня и без тебя хватает неприятностей".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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