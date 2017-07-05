Скандал на пустом месте. Как Юнкер увидел в Европарламенте посмешище

Жан-Клод Юнкер сегодня вроде как выразил сожаление, что вчера назвал Европарламент "смешным". Но от слов своих не отказался. И получилось – еще раз их повторил. Очевидно, с удовольствием. Что же, причина тому была.

Главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру палец в рот не клади. Особенно если там уже кое-что побывало. Поговаривают, любит он это дело. В смысле, крепкое слово после крепкого напитка. Однако на этот раз был ни в одном глазу. Все-таки утро. Хотя мог бы себе позволить – аристократ. И лучше бы позволил. Возможно, тогда у него, как минимум, двоилось бы. Но нет. Их всего 30. Пересчитал. Больше не стало. 30 евродепутатов на 750 кресел. А ведь это – пленарное заседание народных, черт возьми, избранников всего ЕС. И обсуждать они должны итоги председательства Мальты в этом ЕС.

Тут Остапа понесло. Накатил так накатил. По полной. Хотя наоборот. Устроил скандал на пустом месте. И ладно, если бы только на одном. Почти весь зал зиял проплешиной. Как класс на уроке по совсем необязательному предмету. Как провинциальный театр по ходу бездарной пьесы. Окинул это дело Юнкер трезвым взглядом и изрек фразу, которая в сборнике его цитат затмит все предыдущие. Потому что с ней не поспоришь. "Европарламент смешон. Очень смешон. Тот факт, что на дебатах сидит около трех десятков, показывает, что он – посмешище", – со смаком повторяют СМИ за Юнкером.

По его мнению, законодатели фактически явили пренебрежение к Мальте и ее премьеру. Он тоже был здесь для доклада. "Вот если бы господин Мускат был госпожой Меркель, хотя это трудно представить, или господином Макроном, что представить легче, тогда зал был бы полон", напомнил попутно Юнкер европейскую табель о рангах, не включив в нее себя. Хотя Юнкером Муската представить еще легче, чем Макроном, поскольку глава Еврокомиссии тоже из "карликовых". В прошлом – премьер Люксембурга. Поэтому, когда он говорит о малых странах, ему еще и за державу обидно. Но, конечно, и за себя лично. Это же и на него не пришли.

За коллег отчаянно вступился спикер ЕП Антонио Таяни. "Это не Еврокомиссия должна контролировать парламент, это Европарламент контролирует Еврокомиссию", – вызвал он редкие аплодисменты тех, кто, судя по всему, больше прочих хотел кого-нибудь проконтролировать. "Вас тут человек 30, а вы собираетесь контролировать Еврокомиссию. Да вы попросту смешны", – оставил Юнкер последнее слово за собой и пообещал впредь пропускать собрания, подобные этому. И, видимо, покинув зал, пропустил. А, может быть, не одну, потому что как-то очень скоро отошел, успокоился и извинился за свою резкость. Мол, слегка перебрал.

Хотя ничего нового же не сказал. Он просто тоже, наконец, увидел, что Европарламент – это пустое место. Не понял, правда, что и при аншлаге тоже. Причем так еще смешнее. Поскольку здесь от заполнения мест слагаемыми сумма коллективного разума не меняется. Зато его удельный вес убывает. А так Мускату, например, все понравилось. Премьер улыбался. Пожалуй, еще никогда он не был таким видным, как на фоне свободных кресел. К тому же, пусть так, но в ЕС все-таки узнали, что это Мальта полгода была его председателем. А некоторые, быть может, узнали и о Мальте вообще.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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