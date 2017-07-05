Транш по осени считают. МВФ оставил Украину на сухом пайке

Еще в мае МВФ дал понять, что если Киев не отменит мораторий на продажу земли и не увеличит пенсионный возраст для украинцев, то денег ему не видать. Так и вышло: не видать. До осени. А там – все будет.

Утром земли – вечером деньги. Два миллиарда долларов, которые вот-вот должны были упасть на киевский счет, решили попридержать. МВФ до осени оставил Украину без очередного транша. Подвели депутаты Верховной рады – затянули рассмотрение земельной и пенсионной реформ, в обмен на которые МВФ обещал Киеву вожделенный кредит. Еще в мае фонд ясно дал понять, что если Киев не отменит мораторий на продажу земли и не увеличит пенсионный возраст для украинцев, то денег ему не видать.

И МВФ дела нет до того, что, например, средняя продолжительность жизни мужчин на Украине едва дотягивает до 60 лет и если пенсионную планку поднять, то платить пенсии будет некому. Зато можно залатать дыру в пенсионном фонде. Видимо, поэтому Порошенко всеми правдами и неправдами пытается протащить через Раду шоковую пенсионную реформу. Ее худо-бедно согласовали, но для этого пришлось пойти на хитрость. Из законопроекта убрали норму о повышении пенсионного возраста. Зато так "вздернули" трудовой стаж, что для того, чтобы получить пособие по старости, придется вкалывать чуть ли не до гробовой доски. Правительство Украины все еще очень рассчитывает пропихнуть так называемую пенсионную реформу через Верховную раду в ближайшие дни, до отпуска депутатов. И, кстати, шансы на это велики. Премьер Гройсман уже припугнул народных избранников: мол, кто не будет голосовать за это решение, фактически оставит девять миллионов пенсионеров без индексации пенсий.

Но если со стариками планируют разобраться сравнительно легко, то с землей такой фокус явно не пройдет. Здесь парламентарии держат глухую оборону – мало ли что. Вдруг объявят досрочные выборы. И хотя Гройсман буквально "зуб дает", что закон не оставит иностранцам лазейки для скупки украинской земли, в Верховной раде инициативу премьера намерены вновь заблокировать. Еще в прошлом году депутаты продлили на год мораторий на продажу земель, и президенту Порошенко ничего не оставалось, как его подписать. Теперь ему надо как-то выкручиваться – то ли искать подходы к депутатам, то ли договариваться с МВФ.

Тут, правда, народный депутат Алексей Мушак из фракции "Блок Петра Порошенко" на своей странице в Facebook написал, что фонд больше не будет настаивать на земельной реформе, поскольку Порошенко во время вояжа в Вашингтон проявил "чудеса дипломатии" и якобы снял этот вопрос с повестки дня. Но он, может, и снял, а вот МВФ – нет. Впрочем, в конце концов, Украина получит и этот транш и следующий. МВФ ведь торопит Киев принять это все на скорую руку не потому, что его заботит судьба Украины. Фонду важно, чтобы у должника – Украины – было, что ему вернуть, да еще и с процентами. И если земельная реформа "проскочит", то МВФ точно свое получит. Можно будет гектарами платить по счетам. Помнится, Аргентина в начале 90-х годов, когда объявила дефолт, начала рассчитываться с кредиторами, в том числе с МВФ, своим единственным ликвидным активом – земельным. А у незалежной еще и лес есть. Вот и премьер Гройсман успокаивает: все нормально, деньги, хоть и с задержкой, но будут. Знает, чем рассчитываться.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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