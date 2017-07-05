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Смена тактики. Трампа решили "свалить" при помощи социологии

16:0305.07.2017
(обновлено: 16:06 05.07.2017)
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
В американских федеральных ведомствах Трампа не жалуют – это не секрет. Ну не нравится он им. Точнее – это раньше он им просто не нравился. Теперь у федералов есть неотразимый аргумент: на их стороне – наука. Социология.

На "доброе" дело и миллиона долларов не жалко. Тем более, когда речь идет о попытках убрать с политической арены столь ненавистного многим Дональда Трампа. Эту цель противники президента преследуют с маниакальным упорством. И, похоже, осваивают новые методы. По данным газеты The Wall Street Journal, госдепартамент США при помощи одной из консалтинговых компаний провел внутреннее исследование настроений, царящих в одном из ключевых американских ведомств. Результаты, если верить опросу, оказались крайне удручающими. Большинство из 35 тысяч дипломатических работников недовольны отношением Дональда Трампа и Рекса Тиллерсона к их работе. И первый, и второй, дескать, не осознают в полной мере роль, которую Госдеп играет для продвижения интересов Соединенных Штатов в мире. Выяснилось также, что сотрудники ведомства начисто лишены оптимизма по поводу своего будущего и подвержены спекулятивным манипуляциям, связанным с реорганизацией Госдепа.

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Мнение: расследование против Трампа потеряло связь с Россией

В Белом доме, действительно, раздумывают над уменьшением его бюджета и возможным сокращением штатных единиц. Но подобные оптимизации для США – совсем не редкость, не эксклюзив. А вот недовольство сотрудников внешнеполитического ведомства, вызванное туманными перспективами, явно постараются использовать политические оппоненты Трампа. Уже используют. И пытаются сменить тактику, сместить акценты. Версия "русского следа" в избрании 45-го президента США, несмотря на ее полную бездоказательность, конечно, останется в поле зрения сил, жаждущих взять реванш. И будет идти рефреном на фоне возникновения новых "идей". Одна из них – непрофессионализм ключевых персон новой команды. И тут, надо признать, есть богатая почва для "творчества". Нет нужды повторять, что Трамп – не политик в классическом понимании этого слова, а Тиллерсон – не дипломат. Они, прежде всего, люди бизнеса.

И вот на этой особенности жизненного пути каждого из них можно развернуть целую кампанию по дискредитации. Собственно, она уже развертывается на наших глазах. Мол, Америка не достойна того, чтобы ей управляли дилетанты. И это еще один элемент в паззле со словом "импичмент", который старательно хотят составить противники Трампа. Так что почти наверняка почтенная публика еще услышит об аналогичных исследованиях, к примеру, в Пентагоне или спецслужбах. Там ведь тоже присутствуют антитрамповские настроения. Стало быть, есть и повод для новых атак. 

Участники акции протеста против президента США Дональда Трампа в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Деспот и мещанин, не ломайте мне руку!". Трамп ответит за все

В целом же, как признаются сами американцы, такого безумия, замешанного на откровенной лжи и провокациях, которое сопровождает все первые месяцы президентства Дональда Трампа, Америка не видела за всю свою историю. Уотергейт на этом фоне давно померк. "Спасибо" СМИ и так называемому экспертному сообществу, которые буквально растоптали такие важнейшие для них понятия, как объективность и взвешенность. Нахрап, клевета, обвинения, культивирование слухов – визитная карточка такого рода "экспертов" и "журналистов". И многократно раскритикованный, причудливый президентский пост в Twitter, на котором он валит на землю некоего собирательного персонажа с логотипом CNN вместо лица, вполне объясним. Трамп, как настоящий брутал и мачо, должен, просто обязан отвечать на развязанные против него журналистские бои без правил. Иначе ведь обвинят и в том, что рохля. В подобных условиях Белому дому работать становится все сложнее. А грандиозные планы по радикальному преобразованию Америки и возвращению ее былого величия отодвигаются на неопределенное время.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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