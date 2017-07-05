Тревога в Киеве: Варшава повышает ставки

Для одних они – преступники, для других – герои. Польша "встала в позу", требуя от Украины отказаться от героизации Бандеры и его соратников. Иначе путь в Европу незалежной будет "заказан". Только надолго ли?

Личности Бандеры и Шухевича уже давно являются яблоком раздора между "заклятыми друзьями" – Украиной и Польшей. Для Киева – это национальные герои, на образе которых выстраивается вся государственная идеология. Для Варшавы – это преступники, на чьих руках кровь десятков тысяч невинно убиенных поляков. Одни их именами называют проспекты, другие не могут забыть, как "герои" Украины устроили Волынскую резню, признанную геноцидом польского населения в годы Второй мировой войны. Не удивительно, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский во всеуслышание заявил: если Украина и дальше продолжит движение по пути героизации Степана Бандеры и его соратников, то про евроинтеграцию может смело забыть. И все спорные исторические вопросы Варшава намерена решить со своим соседом еще до того, как "Киев встанет у ворот Европы с просьбой о членстве".

Складывается впечатление, что у польского руководства случилось раздвоение личности. С одной стороны, Варшава взяла на себя обязанности "евроадвоката" Украины, делая все мыслимое и не мыслимое, чтобы поддержать Киев. Даже строительство газопровода в обход Украины пытается заморозить, чтобы не обделить соседа. С другой стороны, Польша вдруг обеспокоилась героизацией пособников нацистов и убийц поляков. Хотя процесс этот начался не вчера и даже не после "евромайдана". Еще первый президент Украины Леонид Кравчук высказывал предположения – так ли и в самом деле виноваты эти люди, как их в советских учебниках выставили. А уж после победы Виктора Ющенко с третьего раза на выборах и первого стояния "оранжевых" на Майдане процесс пошел полным ходом. Именно при президенте Ющенко Бандера был признан героем Украины. Это было еще в 2010 году. Указ президента, правда, вскоре отменили, но культ Бандеры никуда не делся.

И все это не мешало Польше активно ратовать за ассоциацию Украины с Евросоюзом. Складывается впечатление, что как только польским властям необходимо, чтобы Украина пошла на уступки, ей под нос суют прегрешения ее "героев". Остается только дождаться финала, что именно потребует Варшава от Киева в обмен на временную амнезию.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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