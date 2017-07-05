И что это было?.. Эрдоган встретился с лидером запрещенного "меджлиса"

Президент Турции принял в Анкаре лидера запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа". Официальных сообщений о содержании беседы нет. Зато представители "меджлиса" не скупятся на подробности. Прямо-таки скажем, удивительные.

"Меджлис крымско-татарского народа", запрещенный в России, принимают в Турции. Реджеп Тайип Эрдоган встретился с лидером организации Мустафой Джемилевым в президентском дворце в Анкаре. Они 45 минут общались за закрытыми дверями, сообщается на сайте турецкого лидера.

Представители меджлиса, в свою очередь, утверждают, что встреча длилась на целых 15 минут дольше, а Джемилев выступил с жестких позиций и призвал немедленно освободить "всех политических заключенных" и разрешить ему самому и его соратникам въезд в Крым.

Кого призвал – совершенно непонятно. Зачем ему въезжать в Россию, где деятельность меджлиса запрещена, и, соответственно, въезд может иметь для него неприятные последствия – тоже неясно.

Еще менее понятна позиция президента Турции. Еще совсем недавно и в России, и в Турции переживали из-за обострения в отношениях наших стран. И вот, казалось бы, дела пошли на лад: инцидент с нашим сбитым самолетом был исчерпан, торговые ограничения сняты, стратегическое партнерство восстановлено. Зачем – спрашивается – в этих условиях, когда былое доверие еще не восстановилось в полной мере, идти на такие шаги. Ведь Эрдоган прекрасно знает, что так называемый "Меджлис крымско-татарского народа" в России признали экстремистской организацией и запретили его деятельность еще в 2016 году. И Эрдоган должен понимать, насколько это чувствительный момент. Сам он довольно болезненно реагирует на любую политическую активность "Рабочей партии Курдистана", которую в Турции считают террористической организацией.

Возможно, президент Турции рассматривает это как удачный политический ход и надеется, что его контакты с Джемилевым могут встревожить Москву и подтолкнуть ее к каким-то уступкам. Но мы помним, как он торговался с Германией по вопросу беженцев, и видим, как в итоге испортились отношения двух стран. Потому что партнерство должно быть честным.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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