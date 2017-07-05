Провал "операции по изоляции"? Творец "цветных революций" уезжает из Москвы

Когда Джон Теффт прибыл в Россию в 2014 году в ранге посла США, СМИ именовали его экспертом по всякого рода "майданам". Но не случилось. При нем в Москве Виктория Нуланд не булки раздавала, а наоборот – ела. Пельмени.

О своем скором отъезде из Москвы Джон Теффт объявил во время приема в посольстве по случаю Дня независимости США. Очевидно, хотел сделать это в особой торжественной обстановке, чтобы было поэффектнее.

Хотя должного эффекта это заявление не произвело. Ведь о том, что Теффт сидит на чемоданах, стали говорить сразу после избрания президентом США Дональда Трампа. А в конце мая американский посол сам подтвердил, что доработает три года и уедет из России. Даже имя своего возможного приемника назвал – экс-посол США в Сингапуре и Китае, бывший губернатор штата Юта, республиканец Джон Мид Хантсман-младший.

Так что прощальная церемония Теффта, можно сказать, состоялась тихо и даже старомодно, как проводы на пенсию. Зачитали телеграмму госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в которой он поблагодарил посла за многолетнюю службу. В свою очередь 67-летний Теффт отметил, что "было прекрасно служить на дипломатическом поприще", а также поблагодарил россиян за их труд и поддержку. И по-русски добавил: "Спасибо и до свидания!".

Вообще, по части производить эффект Теффт так и не смог превзойти своего предшественника Майкла Макфола. Тот пробыл в Москве всего два года, но даже покинув свой пост, продолжает будоражить информационное пространство своими твитами – уместными и неуместными. Джон Теффт в этом плане куда скромнее. Хотя его приезд в Россию в 2014 году, в разгар украинского кризиса, рассматривался чуть ли не как пуск в ход тяжелой артиллерии. Ведь Теффта называли творцом "цветных революций" и указывали, что предыдущим местом его службы была Украина, а до этого он успел поработать в Грузии. Так что ничего хорошего от него не ждали. Да и в администрации Барака Обамы не скрывали, что это назначение связано с курсом на "изоляцию России".

Операция по изоляции провалилась. Все свелось к походам в ресторан и поеданию пельменей в компании помощницы госсекретаря Виктории Нуланд. Она во время каждой командировки в Киев обязательно находила время, чтобы заглянуть и в Москву.

Впрочем, многим Джон Теффт запомнится другим своим поступком. 9 мая в своем блоге в Livejournal он написал, что навсегда запомнит шествие "Бессмертного полка" как олицетворение памяти о победе во Второй мировой войне и о том, какую цену пришлось заплатить для ее достижения народам Советского Союза. Вот это слова настоящего дипломата.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!