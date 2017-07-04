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Если друг оказался Трамп. Меркель свела отношения с США к партнерству

18:5604.07.2017
(обновлено: 18:57 04.07.2017)
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© AP Photo / Andrew MedichiniАнгела Меркель и Дональд Трамп во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017Ангела Меркель и Дональд Трамп во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017
© AP Photo / Andrew Medichini
Дружбы нет, и теплый прием не обещан. Но Трамп едет в Гамбург не к Меркель, а совсем для другого. Но кацлерин не в обиде, у нее все равно остается поле для маневра. На ниве партнерства.

Может быть, и не в истинно христианском смысле, но зато с христианско-демократическим, а заодно и христианско-социальным приветом. У блока ХДС/ХСС тоже получилось, как в Евангелии от Матфея, с явным расчетом на то, что последние станут первыми. В сентябре на выборах в бундестаг. Не случайно же лишь после того, как все ее оппоненты огласили свои политические программы, Ангела Меркель в соавторстве с премьером Баварии Хорстом Зеехофером, наконец, презентовала свою.

Задержалась, конечно, совсем не потому, чтобы списать слова. Хотя слишком наблюдательные эксперты нашли у нее очень много общего с тезисами ее главных критиков и заклятых союзников по большой коалиции – СДПГ. Впрочем, канцлерин и не скрывает, что не расстроится, если социал-демократы сохранят лишь свой первый статус. Поэтому и выбивает у них электоральную почву из-под ног. Ведь нашумевшее признание однополых браков – это тоже их идея. Они носились с этим, как едва ли не с самым передовым отличием от традиционализма "муттер". Даже ставили легализацию ЛГБТ-союзов условием вступления в альянс с ней.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 17 марта 2017 года
© REUTERS / Joshua Roberts
Мнение: Трамп и Меркель перед саммитом G20 пытаются улучшить отношения

Теперь придется придумывать что-то новенькое. Потому что 12 лет – сплошной запрет, а тут: "благословляю вас, дети мои". Народ еще удивиться толком не успел, глядя на неожиданное перевоплощение канцлерин, а бундестаг уже принял "радужный" закон. Меркель перехитрила всех. Сработала по принципу "и нашим, и этим". С одной стороны, дала добро на брак для всех, сняв со своих депутатов табу на самостоятельное решение в этом вопросе. С другой, сама проголосовала против. То есть, как бы сохранила лицо, веру и собственные моральные ценности. При том, что позволила Германии все это потерять.

По той же схеме она задумала показать себя и в отношениях с Дональдом Трампом. Вроде бы как жестко отреагировать на изменившийся тон Вашингтона, но так, чтобы совсем уж с ним не разругаться. Короче говоря, если друг оказался Трамп, то не друг он, не враг, а партнер. Если четыре года назад Меркель в своей предвыборной программе величала Соединенные Штаты "самым важным другом" Германии за пределами Европы, то теперь они значатся всего лишь как "самый важный партнер". И никакой дружбы. Звучит категорично. Но в переводе на просторечие это значит, что она и впредь готова служить США, но не бесплатно, а только за деньги.

И надо полагать, что не просто так канцлерин переформулировала свой подход именно до "двадцатки". Чтобы знал Трамп, с кем ему там придется иметь дело. Она же еще ему и теплый прием не обещала. В том числе, и из-за глобального потепления, в которое он не верит. Как будто она не в курсе, что едет он вовсе не к ней. Для него это едва ли не единственная возможность встретиться с Путиным, не вызывая подозрений. Саммит как прикрытие. Что касается Меркель, то ей Трамп, как Штирлиц фрау Габи, может сказать: "Ангела, как шахматный партнер вы меня совсем не интересуете".

А он ее как раз интересует. Именно как партнер. И это – другое дело. Причем Трампу оно даже должно понравиться. Он же не привык, когда женщины ему говорят: "давай останемся друзьями". Ведь как партнер он может позволить себе с ними гораздо больше.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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