Террористы "под прикрытием": косовский случай

Лидер самопровозглашенного государства Косово Хашим Тачи заявил после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, что верит в возможность примирения между сербами и косоварами. Хотелось бы, конечно, разделить эту веру. Но что-то мешает.

Две новости: одна – о встрече в Брюсселе президента Сербии и лидера самопровозглашенного государства Косово; другая – о смерти одного из террористических главарей косовара Лавдрима Мухаджери – пришли почти одновременно.

Хашим Тачи и Александр Вучич встретились, чтобы возобновить мирные переговоры, прерванные в начале этого года. После встречи Хашим Тачи заявил, что верит в возможность примирения между сербами и косоварами. Хотелось бы, конечно, разделить эту веру. Но что-то мешает. Конфликт албанцев и сербов имеет многовековую историю, а участие в нем США и сил НАТО в конце ХХ века повернуло время вспять и отбросило эти народы в средневековые междоусобицы. Новый виток противостояния спровоцировали внеочередные парламентские выборы в Косово. В ходе кампании политики вошли в раж и соревновались в радикальных лозунгах, которые, по сути, имели террористический характер. Так, популярностью пользовались призывы изгнать православных и разрушить их церкви, отвоевать земли у Черногории, отстранить сербское и цыганское меньшинства от управления и тому подобные радикальные инициативы.

В результате победу одержала "коалиция пистолетов", чье название точно характеризует ее участников и методы борьбы. Лидеры этого альянса – бывшие члены террористической "Освободительной армии Косово". Двое из них – Рамуш Харадинай и Фатмир Лимай – были судимы Международным трибуналом за военные преступления в Косово в отношении сербского населения, но в итоге были оправданы. Кто бы сомневался. А нынешний "президент" Косово Хашим Тачи, глава одной из победивших партий – подозревается в организации торговли человеческими органами во время войны в Югославии.

И вот теперь эта "веселая компания", поддерживаемая Европейским союзом, ведет мирные переговоры с Сербией. При этом часть нынешнего руководства Косово являются ветеранами вооруженного конфликта с Сербией и считаются в Белграде военными преступниками. Возможно, я ошибаюсь, и отношения между Сербией и Косово не ухудшатся с появлением в Приштине нового руководства. Возможно, мне только кажется, что в Европе активизировались исламистские террористические организации, а под видом беженцев легализовались и члены радикальных запрещенных организаций. Возможно, нет никакой связи "коалиции пистолетов" с происходящими трагическими событиями в Европе.

Однако новость о том, что в Косово скорбят о гибели в Сирии одного из полевых командиров запрещенной в России террористической группировки ИГ подтверждает самые мрачные прогнозы. Лавдрим Мухаджери, он же Абу Абдулла аль-Косова был известен под кличкой "мясник" за особую жестокость по отношению к православному мирному населению – отрезал головы перед видеокамерами. Что интересно, свою "карьеру", по сообщениям европейских СМИ, он начинал в военной миссии НАТО в Косово.

На родине погибшего террориста назвали "великим мусульманским бойцом". А министр инфраструктуры Косово Луфти Зарку, как сообщается, лично посетил семью боевика и выразил соболезнования в связи с его смертью.

В этом контексте незавидно положение сербов. Белград вынужден вести переговоры с преступниками и мириться с унижением косовских сербов, которые, по сути, оказались заложниками. В противном случае международные и европейские институты обвинят Сербию в срыве мирного диалога и вмешательстве во внутренние дела Косово. Ведь Брюссель усиленно поддерживает Приштину и даже стремится ввести безвизовый режим с Косово. О цене заигрываний с непризнанной республикой узнаем из новостей уже в ближайшее время. Будем надеяться, что они не будут связаны с жертвами и терактами. Хотя, если учесть, что, по данным ООН, Косово является главным "экспортером" боевиков из Европы на Ближний Восток, а радикализация косовского населения уже стала проблемой для всего ЕС, хороших новостей ждать не приходится.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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