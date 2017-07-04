О чем Трампу нужно поговорить с Путиным? Американские СМИ уже решили

Несомненным центром всеобщего внимания на предстоящем гамбургском саммите G20 станет первая встреча президентов России и США. И некоторые СМИ уже сейчас настолько напряжены, что не могут сдержаться, чтобы не выдать очередные "сенсации".

До саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге остаются считанные дни. Организаторы заканчивают приготовления, а дипломаты и члены делегаций согласуют последние положения повестки. Понятно, что программа у форума обширная, главам государств есть о чем поговорить между собой. Но, судя по вниманию и интересу мировых СМИ, "гвоздем" Гамбурга станет первая встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Некоторые масс-медиа настолько напряжены, что не могут себя сдержать и не выдать очередные "инсайды". Так, американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей Белого дома познакомил нас с вероятными темами переговоров. Сообщается, что Дональд Трамп хочет обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и на Украине. Инсайд, конечно, "уникальный".

А издание The Washington Post выпустило статью под заголовком "О чем Трамп должен говорить на первой встрече с Путиным". В ней главе Белого дома предлагается отказаться от своего "восхищения авторитарными наклонностями Путина – вместо этого следует поставить перед российским президентом сложные вопросы". Ну, теперь президент США знает, что делать. Плюс ко всему "Трамп не имеет права не сделать выговор Путину по поводу попыток России вмешаться в президентские выборы 2016 года", – говорится в публикации. То, что реальность этих "попыток" еще никем не была сколько-либо убедительно продемонстрирована, авторам статьи явно не интересно.

А еще раньше агентство Associated Press сообщало, что в Белом доме не могут определиться с форматом встречи. Одни советники президента настаивали на кратком разговоре в кулуарах, другие – на полноценной встрече. Сам Трамп, как говорилось в сообщении, настаивал на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей.

Между тем, в Кремле уже подтвердили, что лидеры двух стран проведут полноценную беседу, на которой обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Конечно, это не полномасштабные переговоры. К такому уровню общения глав государств делегации готовятся очень долго. Ведь на переговорах надо о чем-то договориться. От встречи в Гамбурге можно ждать разве что совместного заявления, и, учитывая нынешние отношения США и России, уже это будет большим достижением, отмечают эксперты. В любом случае, 7 июля мы все узнаем. Встреча Путина и Трампа назначена именно на этот день.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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