Десятки миллиардов долларов и тысячи погибших: Киев назвал цену АТО

На Украине подсчитали экономические потери от конфликта в Донбассе: $50 млрд. А также количество погибших украинских военных. Число жертв среди мирных жителей ранее назвала ООН. Цена так называемой АТО зашкаливает.

Пятьдесят миллиардов долларов. В такую сумму оценил экономические потери Украины в результате конфликта в Донбассе первый замминистра обороны этой страны Иван Руснак. По его словам, на востоке разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. Военный чиновник также сообщил, что в результате вооруженного противостояния погибли более двух тысяч 700 украинских военнослужащих. Только в текущем году убито 120 военных и 47 гражданских лиц, порядка тысячи получили ранения и увечья.

Цифры, что и говорить, впечатляющие. Особенно если учесть, что за ними стоят судьбы конкретных людей и целых городов, практически уничтоженных киевскими силовиками при помощи артиллерии уже после заключения Минских соглашений. По информации ООН, с 2014 года в Донбассе погибли более 10 тысяч мирных граждан. Об этих данных, которые, скорее всего, занижены, Руснак не упомянул. При этом, зная навыки и любовь Киева к манипуляциям со статистикой, можно не сомневаться: реальные потери Украины и Донбасса от так называемой антитеррористической операции еще больше.

Плюс многие сотни самоубийств среди бывших и действующих участников боевых действий со стороны Киева, о чем недавно заявил глава МВД Арсен Аваков. Одним словом, цена войны зашкаливает. Но поскольку в столице продолжают звучать заявления о необходимости вернуть Донбасс, а за ним и Крым любой ценой, для украинцев она еще не катастрофическая. Иначе бы во власти уже не было тех, кто настроен на агрессию и разговор с позиции силы. Даже при учете того, что "силы" этой явно не хватает. Кто компенсирует потери? Кто будет восстанавливать Донбасс, когда конфликт прекратится? Должно же это когда-нибудь произойти. Эти вопросы остаются без ответа. Во всяком случае, Киев не предоставляет своей вразумительной версии, продолжая обвинять во всех бедах Москву.

И тогда возникает другой вопрос: а зачем Минобороны Украины вдруг обнародовало столь внушительные и даже страшные цифры? Не для того ли, чтобы вновь обратиться к западным партнерам за помощью? Трамп ведь, несмотря на встречу с Порошенко, не готов до бесконечности и безвозмездно поддерживать Украину. Более того, военная помощь незалежной со стороны США сократилась в два раза. У Киева остается последняя надежда – взывать к состраданию западных покровителей. Но чувство сострадания к жителям Донбасса у самого украинского начальства ампутировано.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik