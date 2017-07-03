Удар Токио. Премьер Синдзо Абэ сокрушительно проиграл столицу женщине

В Японии традиции – превыше всего. Если ведущая партия проиграла выборы в столице, то жди провала и по всей стране. Удастся ли нынешнему премьер-министру Синдзо Абэ изменить ход событий? Юрико Коикэ ему покажет.

Знай Синдзо Абэ русский, наверное, так бы и бросил в сердцах: "японский городовой!". А знай литературу, еще бы и уточнил: "в смысле, городничий". Хотя Токио, конечно, не уездный город, а его мэр Юрико Коикэ – не Сквозник-Дмухановский. И не только потому, что женщина. Кстати, первая в этой должности. Но, кажется, потому Абэ и проиграл ей вчистую выборы в законодательное собрание столицы, что был не слишком высокого мнения о ее возможностях. И, видимо, слишком высокого о своих.

В прошлом сама либерал-демократ Коикэ год назад громко ушла от Абэ, чтобы расправиться с его претендентом на пост губернатора. Создав движение "Токийцы – прежде всего", она сейчас заставила капитулировать правящую партию повторно. Причем с унизительным антирекордом. ЛДП получит в городском парламенте всего 37 мест из 127. Даже в самом плохом для нее 2009 году было 38. И это для Абэ очень нехорошая ассоциация. Тогда впервые за 44 года с треском проиграв Токио, либерал-демократы затем отдали и всю власть в стране. И не то, чтобы премьер был обречен на тот же путь. Но падение его рейтинга уже многим здесь кажется необратимым.

Вся кампания его партии стала чередой скандалов и разоблачений. Сначала вновь "прославилась" министр обороны Томоми Инада. Это не считая того, что ей так и не простили содействия в приобретении для частной школы участка госземли, по сути, за символические деньги. Ближайшая соратница Абэ, а по разговорам – чуть ли не его преемник, она продвигала правящих кандидатов от имени своего ведомства и сил самообороны. Хотя они здесь по конституции вне политики. Она, правда, потом взяла свои лозунги обратно и даже принесла официальные извинения за них. Но оппозиция постаралась, чтобы министра поняли правильно.

Затем под шквал критики попал заместитель генерального секретаря ЛДП Симомура. Его заподозрили в коррупции. А потом не только его, но и чиновников помельче. Все эти люди по-прежнему входят в ближний круг Синдзо Абэ. А значит, полагают эксперты, без оргвыводов он едва ли сможет отыграться на парламентских выборах. Они должны пройти не позднее декабря 2018 года. Так что у премьера есть еще время, чтобы подправить свою репутацию. Если, конечно, он не захочет его сократить.

Так сделал Таро Асо, будучи в 2009 году главой либерал-демократического правительства. Чтобы не позволить своим противникам набрать ход после победы в столице, он распустил парламент и объявил досрочную избирательную кампанию. Не помогло. После этого три года Страной восходящего Солнца правили демократы. Пока Абэ не вернул власть ЛДП. Сейчас ему есть, над чем подумать. И это совсем не только военные операции за пределами островов или попытки вернуть Курилы. По крайней мере, на жителей Токио это не произвело никакого впечатления.

От премьера ждут реальных изменений. А может, уже и не ждут. Ведь в отличие от него, той же Юрико Коикэ надо внести лишь одну поправку. Назвать свою партию уже не токийцы, а "японцы – прежде всего".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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