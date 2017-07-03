Трудные будни ПАСЕ: большая Россия и "небольшие разговоры о деньгах"

В ПАСЕ, похоже, наконец задумались, как бы вернуть российскую делегацию. И все устроить так, чтобы жизнь потекла как прежде. Но в том-то и дело, что "как прежде" уже невозможно.

Россия "слишком большая, чтобы тратить время на небольшие разговоры о деньгах". Так глава одной из групп Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс прокомментировал решение РФ о приостановке уплаты взноса в бюджет СЕ. Оно последовало вслед за фактическим прекращением работы российской делегации в ПАСЕ. Сложив первое и второе обстоятельства, Кокс подумал и заявил в этаком "повелительном наклонении", что "хотел бы посоветовать министру Лаврову больше сосредоточиться на сути: как заставить российских парламентариев присоединиться к Ассамблее". Хотел бы, конечно, но… не посоветовал.

Интересно, за что же досталось российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову от не всем, мягко говоря, известного голландского парламентария? За то, что именно Лавров напрямую уведомил генерального секретаря Совета Европы: взнос в бюджет Совета от России за 2017 год будет приостановлен. Причем не просто так, а исключительно до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. На меньшее Россия не согласна.

И вот тут-то и началось ПАСЕ-шевеление. Тини Кокс поддает "аналитики": "Одинаково плохо и для России, и для Европы длительное отсутствие российской делегации в ПАСЕ". Почему это "одинаково"? Что плохого для России, которая как выполняла, так и выполняет обязательства, взятые по конвенциям СЕ, просто денег будет меньше тратить? А что плохого для Европы? Из Ассамблеи ушли мальчики для битья, и стало скучно?.. Когда российскую делегацию в ПАСЕ не раз и не два лишали права голоса и она покидала заседания, когда русофобские настроения "ассамблистов" зашкаливали, а делегаты от РФ не имели возможности возразить, – для Европы все было хорошо. Но когда на этом "рабочем" фоне вдруг перестал быть слышным приятный звук шуршания купюр, вот тут европейские парламентарии сделали стойку. Как вы смеете – вы, такая большая страна, упираться в недостойные разговоры о наличности?!.. Однако на поверку выходит, что лишь этот уровень общения и понятен в ПАСЕ.

Итак, в Ассамблее задумались, как бы вернуть российскую делегацию. Но вернуть – значит согласиться с поставленными в заявлении Лаврова условиями. И зря Кокс мечтает, что этот строгий человек может заставить кого угодно сделать все, что Коксу хочется, чтобы жизнь потекла как прежде. "Как прежде" уже невозможно. Это, наконец, поняли и в ПАСЕ. Там прекрасно знают, что Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. Так что коксовское описание проблемы как "небольшие разговоры о деньгах" выглядит жалко.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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