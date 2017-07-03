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Трудные будни ПАСЕ: большая Россия и "небольшие разговоры о деньгах"

17:3103.07.2017
(обновлено: 17:36 03.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДелегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В ПАСЕ, похоже, наконец задумались, как бы вернуть российскую делегацию. И все устроить так, чтобы жизнь потекла как прежде. Но в том-то и дело, что "как прежде" уже невозможно.

Россия "слишком большая, чтобы тратить время на небольшие разговоры о деньгах". Так глава одной из групп Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс прокомментировал решение РФ о приостановке уплаты взноса в бюджет СЕ. Оно последовало вслед за фактическим прекращением работы российской делегации в ПАСЕ. Сложив первое и второе обстоятельства, Кокс подумал и заявил в этаком "повелительном наклонении", что "хотел бы посоветовать министру Лаврову больше сосредоточиться на сути: как заставить российских парламентариев присоединиться к Ассамблее". Хотел бы, конечно, но… не посоветовал.

Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Интересно, за что же досталось российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову от не всем, мягко говоря, известного голландского парламентария? За то, что именно Лавров напрямую уведомил генерального секретаря Совета Европы: взнос в бюджет Совета от России за 2017 год будет приостановлен. Причем не просто так, а исключительно до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. На меньшее Россия не согласна. 

И вот тут-то и началось ПАСЕ-шевеление. Тини Кокс поддает "аналитики": "Одинаково плохо и для России, и для Европы длительное отсутствие российской делегации в ПАСЕ". Почему это "одинаково"? Что плохого для России, которая как выполняла, так и выполняет обязательства, взятые по конвенциям СЕ, просто денег будет меньше тратить? А что плохого для Европы? Из Ассамблеи ушли мальчики для битья, и стало скучно?.. Когда российскую делегацию в ПАСЕ не раз и не два лишали права голоса и она покидала заседания, когда русофобские настроения "ассамблистов" зашкаливали, а делегаты от РФ не имели возможности возразить, – для Европы все было хорошо. Но когда на этом "рабочем" фоне вдруг перестал быть слышным приятный звук шуршания купюр, вот тут европейские парламентарии сделали стойку. Как вы смеете – вы, такая большая страна, упираться в недостойные разговоры о наличности?!.. Однако на поверку выходит, что лишь этот уровень общения и понятен в ПАСЕ.

Итак, в Ассамблее задумались, как бы вернуть российскую делегацию. Но вернуть – значит согласиться с поставленными в заявлении Лаврова условиями. И зря Кокс мечтает, что этот строгий человек может заставить кого угодно сделать все, что Коксу хочется, чтобы жизнь потекла как прежде. "Как прежде" уже невозможно. Это, наконец, поняли и в ПАСЕ. Там прекрасно знают, что Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. Так что коксовское описание проблемы как "небольшие разговоры о деньгах" выглядит жалко.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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