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Бунт в сборной по футболу. Бессмысленный и беспощадный

17:0003.07.2017
(обновлено: 17:06 03.07.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Румыния. Игроки сборной РоссииФутбол. Товарищеский матч. Россия - Румыния. Игроки сборной России
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Если совсем уж откровенно и честно, то история российской футбольной сборной последнего десятилетия – это история поражений. Да, за одного битого, как известно, двух небитых дают. Но не в данном случае.

Согласно сообщениям СМИ, бунт футболистов сборной России якобы спровоцирован авторитарным стилем руководства Черчесова. Игроки сборной вступили с тренером в открытый конфликт. Говорят, что из-за Черчесова якобы ушли из сборной братья Березуцкие, Игнашевич, Дзагоев, Дзюба, Кокорин. В шаге от ухода-бунта – Акинфеев.

Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сразу возникает вопрос: а чего хотят-то? Чтоб Черчесова не было? Мелкий какой-то бунт. И вправду бессмысленный. Ведь подавляющему большинству болельщиков нашей многострадальной сборной (она же – почетная великомученица) этот конфликт вовсе не интересен. Они хотят видеть игру, которая приносит результат. Черчесов вроде бы ничего не добился. Но все-таки ему это процентов на 50 можно простить – он в сборной не так давно. И, думаю, здесь все-таки надо больше говорить о бунтарях-игроках. Чем они-то могут похвастать? Что они сделали такое прекрасное-распрекрасное для своей родной сборной? Заставляли наших болельщиков сгорать от стыда и закрывать глаза во время Чемпионата Европы 2016 года? Осечка вышла? С кем, дескать, не бывает? А вот и нет! Не лучше было и на ЧМ в Бразилии. А до этого и квалификацию не всегда проходили. А если и проходили, то бесславно, с писком и треском.

Говорят, Мутко на стороне Черчесова. И этому есть вполне разумное объяснение. Потолок всех вышеперечисленных "кудесников" мяча уже хорошо всем известен. Давайте все-таки поверим Черчесову и сделаем ставку на молодых, новых футболистов. Здравствуй, племя младое, незнакомое! Молодым везде у нас дорога, старикам, как известно, везде почет.

Болельщица перед матчем Кубка конфедераций-2017 у стадиона Санкт-Петербург Арена
© РИА Новости / Владимир Песня
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И потом. Игра в сборной – дело все-таки, по большому счету, добровольное. Велика ли будет потеря от отказников? Конечно же, нет, учитывая уровень нашей сборной последнего десятилетия. И есть уверенность, что те, кого пригласит Черчесов, не будут уж явно, на порядок, хуже отказников. Может, и детских ошибок будет меньше, потому что дети копируют взрослых, и ошибки совершают по-взрослому. Хотя, конечно, хочется, чтобы их было поменьше.

У отказников, конечно, есть какие-то амбиции. Но, если совсем уж честно, то от них никто уже не ждет ничего хорошего. Выше головы не прыгнут – гонорары не позволят.

И если совсем уж откровенно и честно: история сборной последнего десятилетия – это история поражений. Да, за одного битого, как известно, двух небитых дают. Но не в данном случае. Подавляющее большинство нынешних бунтарей – это вечные "мальчики для битья" в футбольном плане. Можно ли с ними ковать будущие победы? Кажется, что нет. Вернее, наверняка нет. Вспомните, такое же поколение "вечных пораженцев" у нас уже было в 90-х – начале 2000-х. Амбиций – целый вагон и маленькая тележка, а побед не набралось даже на вагон детской железной дороги. И тоже бунтовали! Да еще как! Письма писали. Наверно, для того, чтобы сегодня было самим за себя стыдно.

Так что, наверно, стоит потерпеть авторитарный стиль Черчесова. Все-таки надежда умирает последней. Право слово, хуже, чем было в последние 10 лет, не будет. Может, за несколько лет он сделает боеспособную сборную. Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, чтобы они забыли о том, что были рабами, и стали духовно и телесно свободными людьми. Давайте дадим нынешнему тренеру готовить наших молодых футболистов года четыре – до пустыни Катара 2022 года…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik 

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