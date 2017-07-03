Как слон в Южно-Китайском море: зачем США напряженность в АТР

В Азиатско-Тихоокеанском регионе опять неспокойно. США решили "подергать тигра за усы" – американские корабли зашли в акваторию островов в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими. Но как зашли – так и вышли.

Китайские военные корабли и истребители вытеснили американский эсминец USS Stethem. Он без разрешения вошел в акваторию спорных островов в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. МИД КНР обвинил Вашингтон в нарушении суверенитета страны и назвал произошедшее политической и военной провокацией. В Госдепе, разумеется, нашли, что ответить. Мол, Соединенные Штаты действуют в рамках международного права и намерены летать, плавать и действовать везде, где это возможно. Таким образом, преемственность новой командой в Вашингтоне прежней внешнеполитической линии в отношении Китая – уже состоявшийся факт. Во времена Обамы несогласованные с Пекином заходы американских боевых кораблей в Южно-Китайское море происходили систематически. И неизменно приводили к дипломатическим скандалам с сопутствующими очень жесткими обвинениями американцев китайской стороной.

Некоторые горячие головы говорили, что если третья мировая война и начнется, то именно в этом регионе. Впрочем, с приходом Трампа зазвучали робкие надежды на то, что активность США в Южно-Китайском море снизится, а отношения двух стран наладятся по всем направлениям. В качестве аргумента приводился апрельский визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон и его встреча с американским президентом (та самая, во время которой в Вашингтоне был отдан приказ о нанесении удара по сирийской авиабазе). Но, как показывают последние события, эти оптимисты сильно заблуждались. Несмотря на колоссальные финансово-экономические связи двух стран, в политической плоскости дела обстоят из рук вон плохо. Дональд Трамп очень быстро меняет отношение к Китаю, видимо, решив резко сократить или, точнее, прервать "медовый месяц".

В Вашингтоне все чаще называют Поднебесную главным врагом Америки. Формальных оснований для этого находится более чем достаточно. Например, спекуляции на валютном рынке или нарушения прав человека – излюбленная на Западе тема в момент, когда кого-то надо осудить и наказать. Впрочем, и Пекин в долгу не остается. Там весьма "круто" отреагировали на решение США поставить оружие Тайваню, суверенитет которого Китай не признает. А теперь еще и возврат Вашингтона к прежней практике несанкционированного присутствия в Южно-Китайском море.

В Пекине с напряжением следили за действиями Соединенных Штатов, которые недавно подогнали морскую военную армаду к берегам Северной Кореи. Все ждали, решится ли Вашингтон на удар. Не решился. Причем понятно, почему. Ответным ударом Пхеньян точно мог "достать" американские военные базы в Южной Корее и Японии. А при наличии ядерного оружия большой дальности и территорию самих США. Не факт, конечно. Но северокорейское руководство заявляет, что такие возможности у их страны есть или скоро появятся. Подобный сценарий большого конфликта с Северной Кореей по определению не мог не представлять угрозы соседнему Китаю. А что же получилось на поверку после очередной демонстрации мускулов Америкой? Нагнетание конфликтности со стороны Вашингтона естественным образом сближает Китай и Россию. Визит Си Цзиньпина в Москву (3-4 июля) – лишнее тому подтверждение. Китайский лидер накануне поездки заявил: переговоры с Владимиром Путиным придадут новый импульс развитию двусторонних отношений.

При этом, согласно некоторой информации, он везет в Россию прорывные или по меньшей мере просто эксклюзивные предложения по мирному урегулированию кризиса на Корейском полуострове. Примечательно, что и новое руководство в Сеуле настроено на цивилизованный диалог с соседом. То есть, шанс есть, карты складываются в правильный пасьянс. Но вот в аналогичных мирных инициативах и настроениях Вашингтон, делающий ставку на силу и давление по отношению к КНДР, замечен не был.

Что касается отношений Китая с США, то Си Цзиньпин в своих предваряющих визит в Москву заявлениях не был комплиментарен. Он заявил, что размещение американской системы ПРО в Южной Корее нарушит стратегический баланс в регионе и нанесет серьезный ущерб безопасности расположенных там стран. В том числе, Китая и России. Таким образом, своими действиями, напоминающими, сколь бы банально это не звучало, поведение "слона в посудной лавке", в том числе, и в АТР, Вашингтон сам толкает мир к большому переформатированию. И оно закончится появлением совершенно новой и при этом малоприятной для США геополитической архитектуры.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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