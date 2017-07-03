"Правь морями, Украина". Флота нет, а праздник есть

В Верховной раде отмечают 1110-летие флота Украины. И ждут, что этот древний, но вечно юный флот вот-вот "вернет" Крым. Осталось всего ничего – закупить на Западе хотя бы несколько подержанных кораблей.

Украинские власти отмечают 1110-летие своего флота. Его славная история, уверяют в Киеве, началась еще в 907 году, когда "состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь".

Это только со стороны, наверное, выглядит смешно, а в украинском парламенте верят, что все именно так и было. Ведь это была цитата сообщения, опубликованного на сайте Верховной рады.

Странно, что их аппетиты на сей раз так умеренны – могли бы начать отсчет с того момента, когда был сколочен первый плот. Все-таки именно украинцы, как считают некоторые в Киеве, выкапывали моря, значит, за ними – и вся слава первых мореплавателей.

Но, как уточнил спикер Верховной рады Андрей Парубий, современный украинский флот существует с 1918 года. Странное совпадение: его история началась с появлением Страны Советов. А с распадом СССР пошла под откос. Тысячи лет украинский флот успешно бороздил морские просторы, а развалили его за пару десятилетий. Это ведь нужно постараться. Но при определенных навыках это возможно. Вот, например, совсем недавно фрегат "Гетман Сагайдачный" вышел из строя сразу после ремонта. И теперь, получается, что флота почти нет, а праздник есть.

Но остатки ВМС сильны так же, как и тысячу лет назад, уверен, наверное, Андрей Парубий, Потому что, по его плану, украинские моряки смогут "вернуть" Крым Украине и восстановить там военно-морские базы. Да пусть уже приплывают и заберут хотя бы свои старые корабли, которые так и остаются там уже четвертый год. К тому же в Киеве переживали, что их рухлядь якобы разбирают на запчасти.

Осталось только закупить корабли, бывшие в употреблении НАТО – и в путь. Тысячелетний флот готов продолжить свою историю.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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