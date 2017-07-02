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А про Путина так и не сказал. Патриоты Латвии обиделись на мэра Риги

14:0002.07.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМэр Риги Нил УшаковМэр Риги Нил Ушаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Нынешний рижский градоначальник, Нил Ушаков, шутить любит. Особенно, когда на него нападают люди, болеющие за Латвию даже не столько душой, сколько головой. И особенно обидно, что электорат смеется.

Смеяться над сказанной шуткой или нет – зависит не от качества шутки, а скорее от того, кто ее произносит. Если малоинтересный знакомый из неполезной части общества, то пусть хоть Жванецкого с Гоголем цитирует – максимум, на что может рассчитывать – вялая ухмылка. Другое дело, когда шутит начальник. Пусть и плоско, но все улыбаются. А если, скажем, президент, то обязательно и похлопают, и погыгыкают. Лучше всего откликаешься на шутки, если их произносит человек, вооруженный автоматом. Сразу душа рвется хохотать.

Здание Латвийской Национальной библиотеки в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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Нынешний мэр Риги, товарищ Ушаков, шутить любит. Особенно, когда на него нападают патриоты Латвии. Особенно обидно, что электорат смеется. Из-за этого патриоты выходят из себя, оставляя в себе только любовь к родине, которая ненавидит все остальное. Мало того, что нормальные люди в нашей стране такую лишнюю неприязнь к мэру Риги испытывают, что нарушается обмен веществ, так этот гад еще и кривляется.

Собрались тут на первое заседание Рижской думы, чтобы снова Ушакова официально избрать. Четырем латышским партиям, которые оказались в меньшинстве, математически ничего не светило, но надежды юношей питали. Оппозиция готовила вопросы, причесывалась, кнопки канцелярские купила и не забывала про спортивный принцип: если соперник явно сильнее тебя – тяни время. Задержись в раздевалке, надень неправильные бутсы, попроси замерить ворота и дунуть в трубочку судью. В общем, пока ты валяешься на траве – тебе не забьют. 

И оппозиция предстала во всей красе. Девять часов выясняла полномочия мэра, уточняла нюансы, детали. А как голосовать, а каким пальцем жать? А что будет, если я нажму не туда? А как нажать так, чтоб все зависло? А сколько 2+2? А кто возьмет ответственность за это? А кто возьмет ответственность за этого, кто возьмет? Особенно свирепствовали патриоты в вопросах перерыва. И музыкальную паузу ставили, и чайную, и "стоп" жали, и шнур из розетки выдергивали. Всей стране надо было показать, как оппозиция борется за Ригу. А этот ваш Ушаков только сидит и улыбается. Мол, полюбуйтесь, ни себе, ни людям.  Суховщина какая-то: нет, чтоб сразу умереть, так лучше, конечно, помучаться. 

Забрался мэр на сцену, рассказал что-то унылое про социальные программы, ремонт инфраструктуры и прочую ненужную дрянь. И ни слова про Путина, русских хакеров и преступления советского режима. Зато на патриотах отвел душу. Лидеру оппозиции, просто хорошему человеку и баскетболисту Мартиньшу Бондарсу, бывшему работнику банка, сказал, что "Рижская дума – это не банк, в котором можно работать только потому, что у тебя красивая прическа". Хорошего человека обидел. И за что? За прическу! Это удар ниже пояса. 

Молодому и многообещающему депутату Вилнису Кирсису, который говорит много, но каждый раз одно и то же (ну и что, ведь истина от повторения не тускнеет) Ушаков сообщил, цитата: "Господин Кирсис, вы мне напоминаете MP3-плеер с двумя-тремя записями". Ну не хамство? 

Наконец, лицо оппозиции, дама по фамилии Юта Стрике – по крайней мере, по паспорту – не выдержала и задала самый главный вопрос во всем мире: а не фанат ли вы Путина, товарищ Ушаков? Мол, вы с какой стороны добра? Это же важно при управлении городом. Лживый мэр сказал, что "предпочитает не оценивать зарубежных политиков, но он точно не в восторге от политиков, которые меняют свою фамилию и непонятно, где родились". Напомнил гад, что один из главных патриотов Латвии когда-то звалась Анной Потаповой, училась в Москве, но потом почему-то сменила имя, фамилию и неудачно пыталась скрывать нюансы реинкарнации. 

А потом… а потом, когда раздался свисток, сразу переизбрали Ушакова мэром, всех его подельников – во все нужные кресла, трибуны опустели, болельщики разошлись. Обидно не за результат, с ним было ясно заранее. Обидно, что в памяти народной от этого заседания останутся лишь шутки нынешнего мэра Риги. Это приводит всех нормальных патриотов в ярость. Хоть не причесывайся и плеер не покупай.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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