А про Путина так и не сказал. Патриоты Латвии обиделись на мэра Риги

Нынешний рижский градоначальник, Нил Ушаков, шутить любит. Особенно, когда на него нападают люди, болеющие за Латвию даже не столько душой, сколько головой. И особенно обидно, что электорат смеется.

Смеяться над сказанной шуткой или нет – зависит не от качества шутки, а скорее от того, кто ее произносит. Если малоинтересный знакомый из неполезной части общества, то пусть хоть Жванецкого с Гоголем цитирует – максимум, на что может рассчитывать – вялая ухмылка. Другое дело, когда шутит начальник. Пусть и плоско, но все улыбаются. А если, скажем, президент, то обязательно и похлопают, и погыгыкают. Лучше всего откликаешься на шутки, если их произносит человек, вооруженный автоматом. Сразу душа рвется хохотать.

Нынешний мэр Риги, товарищ Ушаков, шутить любит. Особенно, когда на него нападают патриоты Латвии. Особенно обидно, что электорат смеется. Из-за этого патриоты выходят из себя, оставляя в себе только любовь к родине, которая ненавидит все остальное. Мало того, что нормальные люди в нашей стране такую лишнюю неприязнь к мэру Риги испытывают, что нарушается обмен веществ, так этот гад еще и кривляется.

Собрались тут на первое заседание Рижской думы, чтобы снова Ушакова официально избрать. Четырем латышским партиям, которые оказались в меньшинстве, математически ничего не светило, но надежды юношей питали. Оппозиция готовила вопросы, причесывалась, кнопки канцелярские купила и не забывала про спортивный принцип: если соперник явно сильнее тебя – тяни время. Задержись в раздевалке, надень неправильные бутсы, попроси замерить ворота и дунуть в трубочку судью. В общем, пока ты валяешься на траве – тебе не забьют.

И оппозиция предстала во всей красе. Девять часов выясняла полномочия мэра, уточняла нюансы, детали. А как голосовать, а каким пальцем жать? А что будет, если я нажму не туда? А как нажать так, чтоб все зависло? А сколько 2+2? А кто возьмет ответственность за это? А кто возьмет ответственность за этого, кто возьмет? Особенно свирепствовали патриоты в вопросах перерыва. И музыкальную паузу ставили, и чайную, и "стоп" жали, и шнур из розетки выдергивали. Всей стране надо было показать, как оппозиция борется за Ригу. А этот ваш Ушаков только сидит и улыбается. Мол, полюбуйтесь, ни себе, ни людям. Суховщина какая-то: нет, чтоб сразу умереть, так лучше, конечно, помучаться.

Забрался мэр на сцену, рассказал что-то унылое про социальные программы, ремонт инфраструктуры и прочую ненужную дрянь. И ни слова про Путина, русских хакеров и преступления советского режима. Зато на патриотах отвел душу. Лидеру оппозиции, просто хорошему человеку и баскетболисту Мартиньшу Бондарсу, бывшему работнику банка, сказал, что "Рижская дума – это не банк, в котором можно работать только потому, что у тебя красивая прическа". Хорошего человека обидел. И за что? За прическу! Это удар ниже пояса.

Молодому и многообещающему депутату Вилнису Кирсису, который говорит много, но каждый раз одно и то же (ну и что, ведь истина от повторения не тускнеет) Ушаков сообщил, цитата: "Господин Кирсис, вы мне напоминаете MP3-плеер с двумя-тремя записями". Ну не хамство?

Наконец, лицо оппозиции, дама по фамилии Юта Стрике – по крайней мере, по паспорту – не выдержала и задала самый главный вопрос во всем мире: а не фанат ли вы Путина, товарищ Ушаков? Мол, вы с какой стороны добра? Это же важно при управлении городом. Лживый мэр сказал, что "предпочитает не оценивать зарубежных политиков, но он точно не в восторге от политиков, которые меняют свою фамилию и непонятно, где родились". Напомнил гад, что один из главных патриотов Латвии когда-то звалась Анной Потаповой, училась в Москве, но потом почему-то сменила имя, фамилию и неудачно пыталась скрывать нюансы реинкарнации.

А потом… а потом, когда раздался свисток, сразу переизбрали Ушакова мэром, всех его подельников – во все нужные кресла, трибуны опустели, болельщики разошлись. Обидно не за результат, с ним было ясно заранее. Обидно, что в памяти народной от этого заседания останутся лишь шутки нынешнего мэра Риги. Это приводит всех нормальных патриотов в ярость. Хоть не причесывайся и плеер не покупай.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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