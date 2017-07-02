"Не забывайте: вы в России". МИД Британии приятно удивил

Британский МИД выпустил памятку футбольным болельщикам, в которой внятно рассказано, как вести себя в России. МИД никого не пугает, а только предупреждает. Отрадно.

Удивительное рядом: министерство иностранных дел Великобритании выпустило вполне вменяемую памятку для своих граждан, которые собираются в Россию на Чемпионат мира по футболу! На фоне фальшивого фильма канала BBC о русских футбольных фанатах и фейковой публикации "в ту же масть" от The Mirror нынешние рекомендации выглядят образцом благоразумия.

Например: не садитесь в автомобиль к незнакомцам. Так это в любой стране лучше не делать! Или: не покупайте билеты с рук. Конечно, не поощряйте "билетную мафию", с ней борются по всему миру, в том числе и в лондонском театре Covent Garden! Британцам рекомендуется также оформить медицинские страховки – вероятно, как и при любой относительно длительной поездке за рубеж, что множество туристов и без напоминаний делает повсеместно. Есть и еще один немудреный совет: выучить несколько фраз на русском. Причем ровно тех же, что и на любом другом языке: "говорите ли вы по-английски?", "как вас зовут?", "какой у вас пароль от Wi-Fi?". Рекомендуется также помнить о том, что в России правостороннее движение. Впрочем, по правой стороне дороги машины двигаются в большинстве государств, и даже самые невнимательные путешественники из Британии наверняка хоть раз замечали такое вне родины.

Похоже, составляя эту памятку, ее авторы полагали, что она может пригодиться и для любых других поездок, тем более таким беспечным и малообразованным людям, которые не знают, что с незнакомцами стоит быть настороже и что левостороннее движение – это скорее исключение, чем правило.

Однако есть и некоторые специфические предупреждения – строго на тему "не забывайте, вы в России". Неизвестно, будет ли от них польза англичанам, но россиянам их читать просто приятно.

"В России в целом безопасно", – пишет британский МИД. Ставим плюсик. "Планируя поездку, – продолжает памятка, – учитывайте, что расстояние между городами, в которых будут проводиться матчи, составляет несколько сотен километров: Россия огромна". А это разве не плюс?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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