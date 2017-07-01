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Пошли куда подальше. Эстония "спряталась" от России в Люксембурге

14:0001.07.2017
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© Flickr / bisonluxВид на вечерний ЛюксембургВид на вечерний Люксембург
© Flickr / bisonlux
Эстония теперь надежно защищена от врагов. Правительство страны подписало соглашение о хранении в Люксембурге копий государственных баз данных и регистров. Зачем? А правительство Эстонии его знает.

"Мы это сделали!" Эта фраза произносится радостно и громко кем-нибудь из главных героев, затем она, как порхающий мотылек, перелетает с уст на уста всех присутствующих в сцене. После чего действующие лица улыбаются и аплодируют. Далее камера направляется умелой рукой оператора куда-нибудь в небо, к заоблачным высотам. Это такой традиционный штамп американского кинематографа, должный подчеркнуть огроменную огромность свалившегося на героев счастья.

Похожую картинку наверняка можно было наблюдать на одном из последних заседаний правительства Эстонии. На нем премьер-министр страны Юри Ратас сообщил, что подписал в Люксембурге соглашение об организации хранения в этой крошечной европейской державе копий эстонских государственных баз данных и регистров. После фразы "мы это сделали", конечно же, последовало похлопывание друг друга по плечам, заговорщическое подмигивание, а затем и дружное высовывание языков в сторону коварного восточного соседа – России. Именно от нее и было решено спрятать Эстонию подальше, вначале скопировав и ужав ее до размеров электронных файлов.

Молодые люди в национальных костюмах в Таллине
© РИА Новости / Владимир Песня
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Причиной была названа необходимость повышения уровня безопасности баз данных Эстонии на случай кибернападения… кого – догадайтесь с трех раз! Конечно же, России, которая, размахивая своими медвежьими лапами и порыкивая, бродит вдоль границ Эстонии, стремясь нанести ей какой-либо урон. А вот уже и не получится, мы спрятались и очень далеко! Бе-бе-бе! Прямо детский сад, честное слово. Однако, чтобы придать налет взрослости столь странному поступку, было решено как-нибудь серьезно и наукообразно назвать это хранилище электронных данных на территории иностранного государства. Решили, что пусть это отныне будет называться "посольство данных". Громко, красиво и с претензиями.

По этому поводу представитель эстонского правительства Таави Котка заявил: "мы бы хотели поместить "посольства данных" в Венской конвенции. Если они окажутся под защитой конвенции, принимающая страна не будет иметь право проникнуть в них без ясно выраженного разрешения страны-владельца посольства". Кстати, содержание этого виртуального "посольства" будет не бесплатным, на него выделено 240 тысяч евро из государственного бюджета. А поскольку аппетит, как известно, приходит во время еды, было решено, что одного такого "посольства данных" будет маловато, и надо бы создать еще одно, а, может быть, даже несколько.

Если мечтать, как говорится, "по полной", можно домечтаться и до создания "великой электронной Эстонии", охватывающей весь земной шар. А что, это почти наверняка возможно, если разместить свои электронные копии на территории всех государств мира, конечно, кроме России. Вот тогда мы на нее всей своей огромностью навалимся и зададим такую трепку! Отольются кошке мышкины слезки! Но это уже совсем другая сказка.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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