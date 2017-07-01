Просто стыдно. Берлинские полицейские "оттянулись" перед саммитом G20

Кому для отдыха подавай море и пляж. А полицейским из Берлина сгодился и Гамбург. Там они "отдохнули" по полной, как школьники без родителей. Правда, теперь придется отправляться домой, охранять саммит G20 им не доверят.

Берлинские полицейские не будут охранять саммит G20 в Гамбурге. Хотя должны были. Их отправили заблаговременно, чтобы они освоились и настроились на работу. Но они, очевидно, восприняли это как незапланированный отдых и начали кутить, как натовские военные за пределами дома.

В Гамбурге столичных немецких полицейских ловили на публичном распитии алкоголя, последующем справлении нужды в общественных местах и даже прилюдных занятиях сексом.

Как рассказал в интервью Sputnik Germany представитель полиции Томас Нойендорф (Thomas Neuendorf), "одна сотрудница полиции в купальном халате размахивала служебным оружием. К тому же они пили очень много алкоголя и шумели". По словам Нойендорфа, полицейских отправили домой, как невоспитанных школьников. Это, конечно, вредит имиджу берлинской полиции, да и "просто стыдно".

Хорошо, что все это выяснилось до начала саммита. Конечно, с такими полицейскими было бы весело, но учитывая то, как в Европе сейчас неспокойно, лучше не рисковать.

С другой стороны, непонятно, кто вообще будет обеспечивать безопасность мероприятия и его участников. Охранники президента Турции, например, уже не прошли кастинг. После того, как во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в США его охранники схлестнулись с протестующими возле резиденции посла Турции, в немецком МИДе выразили надежду, что эти люди в Германию не приедут. Если в ближайшую неделю еще кто-нибудь что-нибудь учудит, надежда останется только на наших сотрудников ФСО.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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