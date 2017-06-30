"Азов" до чего хочешь доведет. Авакова уличили в попытке захвата власти

Главу украинского МВД постоянно в чем-нибудь подозревают. Все уже привыкли. Но на этот раз обвинения, пожалуй – наиболее серьезные. Подготовка госпереворота – это вам не какое-нибудь "дело рюкзаков".

Министр внутренних дел Украины вновь оказался в центре скандала. Депутат Верховной рады от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заподозрил Арсена Авакова в подготовке госпереворота. В эфире телеканала ZIK соратник президента заявил, что команда главы МВД готова к любым сценариям, в том числе к захвату власти. А сам он, дескать, не прочь занять кресло премьер-министра. Правительство уже сейчас решения не принимает без визы Авакова. Вокруг него "сложилась готовая к прямым действиям полукриминальная группировка", стращал Лещенко участников ток-шоу. И даже назвал некоторые имена: депутат Антон Геращенко, советник главы МВД Зорян Шкиряк, а еще криминальный авторитет Саша Браслет. Впрочем, главные опасения нардепа связаны совсем не с этой "командой единомышленников", а с так называемой "персональной армией" Авакова, которая выросла из батальона "Азов".

Принимая во внимание, что силовую опору министра составляют правые радикалы, которые сегодня во многом определяют политическую повестку дня, "непотопляемый" глава МВД остается чуть ли не единственным человеком, который мешает Порошенко поставить все силовые структуры Украины под личный контроль. К тому же, как отмечают эксперты, вес Авакову придает и его принадлежность к команде Яценюка, который, как известно, имеет серьезных покровителей в Вашингтоне. Сколько уже было обвинений в адрес министра! Помнится, тот же депутат Лещенко утверждал, что люди из окружения министра вывели с Украины 40 млн долларов в панамские офшоры. И дело "песчаных генералов" о незаконной добыче песка, которую курировал бывший замглавы МВД. И "дело рюкзаков" для МВД, у которых закупочная цена оказалась гораздо выше рыночной. В нем еще фигурировал сын Авакова.

И что? Украинские СМИ каждый раз какое-то время смакуют компромат на главу МВД, строят догадки, но дальше дело не идет. Выйдет ли что-то на этот раз? Перейдет ли количество в качество? Аваков сумел нажить много врагов. Да и Порошенко надо торопиться. Тучи над ним сгущаются. Хотя, как говорится, не рой другому яму – сам в нее угодишь. Если, конечно, не оба.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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