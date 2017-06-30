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Небо в алмазах. В Южной Корее и Китае делают из воздуха не только деньги

19:2930.06.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГоры в районе Хоенггуе в Республике КореяГоры в районе Хоенггуе в Республике Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Чистой водой в магазинах не удивишь. Теперь и чистый воздух продают. Но даже на смоге, как оказалось, можно заработать.

Южная Корея начинает продажу "консервированного воздуха". И если все сложится удачно, то начнет экспансию на рынки Азии и Ближнего Востока. Забавно то, как они эту идею преподносят. Цитата из сообщения южнокорейского агентства "Ренхап": "в связи с растущим загрязнением окружающей среды".

Не исключаю, что в Азии часто можно с этим столкнуться. Но, по-моему, это не только забота о здоровье человека, а еще и маркетинговый ход. Но! Идея-то не нова. А на что же тогда рассчитывают южнокорейцы? Говорят, что воздух будет особенно чистым. Брать его будут на высоте 800 метров в горах Чирисан. Потом его будут отвозить на фабрику в поселке Ыйсин провинции Кенсан-Намдо. Конвейер рассчитан на выпуск от одной до двух тысяч баллончиков в день. В каждом – 160 глотков свежего воздуха с ароматом кипариса. И каждый обойдется покупателю примерно в 13 долларов. 

Возможно, задумка все же неплохая. Сидишь в квартире, чувствуешь, что воздух какой-то невкусный… Открыл баллончик и потягиваешь себе по глоточку в удовольствие, да еще и с любимым ароматом. Мысли тут же о горах, солнце, свежем ветре, чистом небе… Да, здорово, говорят эксперты. Но только в том случае, если в таких баллончиках – именно то, что заявлено. И тут сразу спускаешься с небес на землю. Правда, это ведь тоже надо учитывать. А то наглотаешься так, что смог будет слаще этого "горного" воздуха. О чем, кстати, и предупреждают экологи. Нужно быть начеку. Тем более что уже даже паспорта воздуха из разных регионов мира создают. Так что можно будет проверить, что покупаешь. 

Южнокорейцы, кстати, собираются, если дело пойдет, продавать свой консервированный воздух в Китай. Там, правда, есть свой способ получать чистый – скорее, очищенный – воздух. В Пекине и других крупных городах КНР жители страдают от смога. А смог – это аэрозоль. Так вот, в столице Поднебесной провели один очень интересный эксперимент. Он назывался "Кусочек чистого (или голубого) неба". 

Что делали?.. Специальными электрическими полями воздействовали на аэрозоль, собирали пылинки, создавая кусочек чистого неба над какой-нибудь отдельной площадью. А собранные частички пыли, чтобы показать, сколько их было в смоге, спрессовывали так, что получался искусственный алмаз из углерода, содержащегося в смоге. Почти "небо в алмазах" получилось. Такой вот показательный эксперимент. Пекин уже задумывается, как на этом можно заработать. Хороший бизнес, не правда ли? Правда, пока не понятно, насколько окупаемый. 

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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