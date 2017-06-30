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Нашли одно отличие. Иран увидел разницу в фотографиях Аль-Багдади

18:4330.06.2017
(обновлено: 18:44 30.06.2017)
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© AFP 2017 / Prakash SinghГорящая фотография лидера Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-БагдадиГорящая фотография лидера Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
© AFP 2017 / Prakash Singh
Охота, судя по всему, завершена. Террориста №1 в ИГ* уже видели мертвым на страницах журналов. Правда, иллюзий питать не следует. Террористов под другими номерами там в любом случае хватает.

Фотографии, показанные накануне иранским телевидением, вполне можно размещать на последней странице политических журналов. Там, где кроссворды, ребусы и прочие загадки под рубрикой "найдите десять отличий". Хотя в Тегеране уверяют, что хватит и одного. Даже самым отъявленным скептикам. На двух снимках предводитель ИГИЛ* еще живой, а на двух других – совсем мертвый.

Программа Word, правда, подчеркивает это словосочетание как стилистически безграмотное. Но того она не знает, что просто мертвым Абу Бакр аль-Багдади был уже столько, что даже кошки ему начинали завидовать. У них-то девять жизней. А если верить всем, кто его уничтожал, то получается, что "раз пятнадцать он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул". И на этот раз, видимо, тоже. Только уже потому, что не успел. 

Мужчина в окрестностях Ракки , архивное фото
© AFP 2017 / Alice Martins
Мнение: США пришли к выводу, что их цель в Сирии – не Асад

Министерство обороны России еще 16 июня допустило, что среди трех десятков полевых командиров псевдохалифата, уничтоженных 28 мая атакой ВКС на месте их сходки под Раккой, мог быть и их начальник. А он так и не назвал слухи о своей смерти преувеличенными. За него, впрочем, это делали те, кто преувеличивал собственные достижения в его ликвидации. У них это еще с Обамы повелось: "доктор сказал в морг, значит в морг". Но тот ни в какую. Отлежится, подлатается, раны залижет и снова жив курилка.

Хотя сейчас впервые о его устранении заявили не в Вашингтоне или в Багдаде. И в известном смысле одно только это повысило степень доверия к такой информации. Впрочем, в России на ней особо не настаивали. Скромно отрицали стопроцентную гарантию. Как минимум потому, что уничтожение аль-Багдади ничего принципиально не меняет. С ним или без него ИГИЛ* все равно несет ощутимые потери. И если террористов еще кто-то может спасти, то это точно не их "номер один". Будь он хоть "прямым наследником пророка Мухаммеда", как сам себя называл, хоть птицей Феникс. 

В конце концов, это же не он наносил удары с воздуха по сирийской армии, когда боевикам казалось, что им от нее уже никак не спастись. Кстати, потому его прежде и убивали именно так, чтобы он восставал снова и снова, доказывая свою неуязвимость и тем самым поднимая боевой и аморальный дух. Они ведь и сейчас не скажут спасибо. А, между прочим, ВКС России сэкономили им на этом 25 миллионов долларов. Столько США пообещали за голову аль-Багдади. Но им выгодней по-прежнему считать его живее всех живых, хотя бы потому, что с теми, кого они порождают, они привыкли разбираться сами. Но только тогда, когда им это нужно. 

Поэтому снимки, показанные иранским телевидением, вряд ли произведут на Вашингтон впечатление. Хотя лучшее доказательство их подлинности – это борьба за наследство Аль-Багдади. И речь совсем не только о том, что она развернулась между его приспешниками. Активность США в Сирии – это тоже признание, что и они его потеряли. Потому и засуетились, что только они и знают, как после уничтожения главаря сохранить в боевом состоянии всю его банду. Ведь и Талибан* без муллы Омара, и Аль-Каида* без Бен Ладена по-прежнему страшная сила.

* террористическая организация, запрещенная в РФ

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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