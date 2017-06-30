Нашли одно отличие. Иран увидел разницу в фотографиях Аль-Багдади

Охота, судя по всему, завершена. Террориста №1 в ИГ* уже видели мертвым на страницах журналов. Правда, иллюзий питать не следует. Террористов под другими номерами там в любом случае хватает.

Фотографии, показанные накануне иранским телевидением, вполне можно размещать на последней странице политических журналов. Там, где кроссворды, ребусы и прочие загадки под рубрикой "найдите десять отличий". Хотя в Тегеране уверяют, что хватит и одного. Даже самым отъявленным скептикам. На двух снимках предводитель ИГИЛ* еще живой, а на двух других – совсем мертвый.

Программа Word, правда, подчеркивает это словосочетание как стилистически безграмотное. Но того она не знает, что просто мертвым Абу Бакр аль-Багдади был уже столько, что даже кошки ему начинали завидовать. У них-то девять жизней. А если верить всем, кто его уничтожал, то получается, что "раз пятнадцать он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул". И на этот раз, видимо, тоже. Только уже потому, что не успел.

Министерство обороны России еще 16 июня допустило, что среди трех десятков полевых командиров псевдохалифата, уничтоженных 28 мая атакой ВКС на месте их сходки под Раккой, мог быть и их начальник. А он так и не назвал слухи о своей смерти преувеличенными. За него, впрочем, это делали те, кто преувеличивал собственные достижения в его ликвидации. У них это еще с Обамы повелось: "доктор сказал в морг, значит в морг". Но тот ни в какую. Отлежится, подлатается, раны залижет и снова жив курилка.

Хотя сейчас впервые о его устранении заявили не в Вашингтоне или в Багдаде. И в известном смысле одно только это повысило степень доверия к такой информации. Впрочем, в России на ней особо не настаивали. Скромно отрицали стопроцентную гарантию. Как минимум потому, что уничтожение аль-Багдади ничего принципиально не меняет. С ним или без него ИГИЛ* все равно несет ощутимые потери. И если террористов еще кто-то может спасти, то это точно не их "номер один". Будь он хоть "прямым наследником пророка Мухаммеда", как сам себя называл, хоть птицей Феникс.

В конце концов, это же не он наносил удары с воздуха по сирийской армии, когда боевикам казалось, что им от нее уже никак не спастись. Кстати, потому его прежде и убивали именно так, чтобы он восставал снова и снова, доказывая свою неуязвимость и тем самым поднимая боевой и аморальный дух. Они ведь и сейчас не скажут спасибо. А, между прочим, ВКС России сэкономили им на этом 25 миллионов долларов. Столько США пообещали за голову аль-Багдади. Но им выгодней по-прежнему считать его живее всех живых, хотя бы потому, что с теми, кого они порождают, они привыкли разбираться сами. Но только тогда, когда им это нужно.

Поэтому снимки, показанные иранским телевидением, вряд ли произведут на Вашингтон впечатление. Хотя лучшее доказательство их подлинности – это борьба за наследство Аль-Багдади. И речь совсем не только о том, что она развернулась между его приспешниками. Активность США в Сирии – это тоже признание, что и они его потеряли. Потому и засуетились, что только они и знают, как после уничтожения главаря сохранить в боевом состоянии всю его банду. Ведь и Талибан* без муллы Омара, и Аль-Каида* без Бен Ладена по-прежнему страшная сила.

* террористическая организация, запрещенная в РФ

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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