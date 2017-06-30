А все-таки они встретятся… Трамп решил повторить подвиг Галилея

Возможно, Гамбург – это самое подходящее место, чтобы показать, кто ты есть. По "гамбургскому счету". В России такое понятие хорошо известно. Но поймет ли Трамп эту метафору?

А все-таки они встретятся. Пусть и не слово в слово, но с пафосом Галилео Галилея об отдельном свидании лидеров двух сверхдержав на саммите "двадцатки" в Гамбурге, наконец, можно сказать и так. Тем паче, что от Дональда Трампа для этого тоже потребовалось мужество знаменитого итальянского астронома. Хотя то, что она вертится, видно и без телескопа. В смысле, Америка вокруг России. Но только Трампу за это хотят устроить аутодафе. Его преследуют, словно инквизиция еретика. От него требуют отречения. Его хотят поджарить на медленном огне.

Москва все это понимала, потому и не торопила. Терпеливо ждала, когда Трамп соберется с духом. Он, вероятно, решился сразу – не знал, как об этом истеблишменту сообщить. Слова пришли на ум сами собой. О "химатаке" Асада. Ведь это Белый дом устами Шона Спайсера запустил сплетню о ней. Возможно, для того, чтобы к 7 июля довести ситуацию в Сирии до такого обострения, когда даже последнему Джону – в смысле, Маккейну – станет понятно, что только встреча с Путиным позволит избежать необратимых последствий. В том числе и для самих США. Уж он-то знает, как это бывает.

Такая комбинация выглядит очень тонко и слишком мудрено для Трампа. Он привык рубить с плеча. Но о человеке всегда хочется думать лучше, чем он есть. На самом деле, не может же Трамп здороваться с Путиным той же рукой, которой подпишет приказ об атаке на Дамаск, что равносильно не официальному, но объявлению войны России. В американской истории, правда, нечто похожее случалось. Трумэн тоже позировал со Сталиным, а потом демонстрировал ему в Хиросиме и Нагасаки силу своего атомного превосходства. Но Трампа ведь даже в Штатах не сравнивают с Трумэном. Его сравнивают с землей. Ну, или пытаются в нее втоптать.

Вырыть яму собственными руками – это, конечно, проще, чем терпеть такие унижения. Однако вряд ли президент США настолько Галилей, чтобы принести себя в жертву ради истины. Поэтому в Гамбурге от него не стоит ожидать открытий. Пусть и пишет The Guardian, что он дал советникам команду подготовить список уступок, на которые готов пойти в отношениях с Москвой. Но единственная серьезная уступка, на которую он реально может пойти – это пойти на встречу с Путиным. Да и то либо прилюдно, во избежание кривотолков, либо со спрятанным микрофончиком.

Как это делал, будучи премьером Дании, Расмуссен во время приватного разговора с Путиным. И ведь не зря. Стал генсеком НАТО. Вряд ли Трампа обрадует такая перспектива. Тем более Гамбург – это самое подходящее место, чтобы показать, кто ты есть. Но это Путин знает, что такое "гамбургский счет". Поскольку это наше понятие, которое ввел в оборот наш литературовед Виктор Шкловский, когда еще в 1928 писал о том, как наши борцы-профессионалы ежегодно в одном из трактиров Гамбурга боролись между собой не за деньги, а за совесть.

Без поддавков, зрителей и антрепренеров. При закрытых дверях и завешенных окнах. Долго, вязко, тяжело. Но честно. Чтобы доказать свою истинную ценность. Поймет ли Трамп эту метафору? Не факт. Для него счет – это в гольфе, в банке, ну, и "счет, пожалуйста". Так что, все равно узнаем, кто за все это заплатит. Другое дело, что гамбургским ведь бывает еще и петух. В том смысле, что для него главное – прокукарекать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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