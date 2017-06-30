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Миллионы-миллионы… Трамп даст Киеву угля. И добавит

16:4530.06.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОтгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в ДонецкеОтгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Президент США доложил соотечественникам об очередной выгодной сделке. "Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", – сказал Трамп, выступая в министерстве энергетики. Что же, сделка и впрямь выгодная. Для США.
"Отрадно мне тем летом грезить…", – написал когда-то Игорь Северянин. Пророком все-таки был выдающийся русский поэт. Кажется, что сказал тогда не про себя, а про нынешнего украинского президента. Тот ведь тоже – любитель помечтать погожим летним "днем иль вечерком". Причем не самостоятельно и конфиденциально, а вместе со всей страной. Жить Украину в иллюзиях он вынуждает уже почти профессионально. Иначе чем сердце утешится? Не окружающей же реальностью. Незадолго до обросшего усилиями местных так называемых экспертов политической мифологией визита в Вашингтон, Порошенко заявлял: незалежная готова купить у США миллионы тонн угля. Да и СПГ в придачу.
Дональд Трамп, надо отдать ему должное, щедро плеснул масла в этот огонь страсти и надежды окончательного преодоления энергетической зависимости от России и Донбасса. Обнадежил, что называется. От всей широкой американской души. По его словам, Америка готова организовать поставки огромного количества топлива Украине. Да и не только ей. Был бы покупатель, готовый платить. В общем-то, посыл американского лидера понятен. Он активно продвигает идею энергетического доминирования своей страны на глобальном рынке. И даже объявил о поиске новых месторождений нефти, газа и других видов ресурсов. Впрочем, распечатываются и уже имеющиеся. Отрасль динамично наращивает темпы работы.
Но Петр Порошенко, видимо, подзабывал, что Дональд Трамп не только президент столь обожаемых в Киеве Соединенных Штатов, но и бизнесмен со стажем. Причем таким, что хватит на нескольких. И бесплатно или в виде безнадежного кредита отдавать добытые в недрах "священной" для него американской земли углеводороды Украине вряд ли будет. Он не из тех, кто готов оказывать Киеву поддержку за счет национальной казны. Да и в целом в особых симпатиях, пристрастном отношении к Украине Трамп замечен не был. Ощущение, что он до сих пор – на фоне огромного количества других свалившихся на него проблем – не вник в суть происходящего в этой стране. Но уж точно Украина для Трампа – далеко не магистральный внешнеполитический приоритет, на который не жалко тратить большие деньги.
Другое дело Киев. Там в восторге от готовности Вашингтона поставлять Украине уголь и газ. Публика рукоплещет, чепчики летят в воздух. Правда, "зависшим" остается единственный и главный вопрос: а чем расплачиваться? Сделать должниками будущее поколение украинцев? Свежо ведь еще предание о начале поставок угля на Украину из ЮАР. Тогда этот "проект" ознаменовался чередой коррупционных скандалов. Что будет в этот раз – лучше даже не гадать. Кстати, по мнению экономистов, американский антрацитовый уголь Украине может обойтись в полтора раза дороже мировой рыночной цены. Одна доставка со всеми ее нюансами влетит в копеечку. Да и не привыкли американцы торговать "по дешевке". Даже несмотря на то, что у них образовались некоторые свободные объемы топлива.
Но пиар Порошенко, чего греха таить, сделал себе неплохой. Мол, вот они, очевидные успехи! Заграница нам поможет! Слезаем, дескать, с "крюка". Украинский лидер заявил, что его встреча с Трампом прошла лучше, чем он ожидал. Остальное – детали. Но ведь дьявол-то как раз в деталях и кроется. Официальные источники в Киеве гордо заявляют, что разговор был, мол, полноформатным и длился не менее 20 (!) минут. Ничего себе полный формат! К тому же осведомленные злые языки приводят несколько иные данные – беседа длилась минут 5-10. Остальное время протокол отвел под фотосессию. Киев, конечно, нашел тому объяснение: короткие встречи – это стиль Трампа. Но трудно себе представить пяти-, десяти- или даже тридцатиминутные переговоры реальных партнеров. Тем более, на уровне глав государств.
Между тем, энергетическая блокада Донбасса Украиной, в связи с которой в стране введены чрезвычайные меры в энергетике, приносит свои горькие плоды. Средств у энергетических компаний катастрофически не хватает, так же как и угля, который можно покупать по соседству. Если бы не одно большое "но": гипертрофированные политические амбиции и драматическая для украинцев "упертость" их нынешней элиты.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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