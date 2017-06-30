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Оценили, но невысоко. Почем украинские министры и их замы?

14:1830.06.2017
(обновлено: 14:19 30.06.2017)
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© Фото : аккаунт Анастасии Деевой в сети FacebookЗамминистра МВД Украины Анастасия ДееваЗамминистра МВД Украины Анастасия Деева
© Фото : аккаунт Анастасии Деевой в сети Facebook
На Украине – новая мода. Чиновники кинулись выставлять на торги возможность провести с ними время. Кто – за завтраком, кто – в театре. И все во имя детей. Заявляется, что все доходы от таких торгов пойдут на благие цели.

Прелести заместителя Арсена Авакова Анастасии Деевой и замминистра энергетики Натальи Бойко оценили по достоинству. Обе красавицы выставляли на аукцион самих себя. Точнее, первая – совместный завтрак, вторая – поход с ней в театр. Как отмечалось, торги были благотворительные. Деньги от продажи этих лотов планировалось потратить на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для детского института хирургии.

Замминистра МВД Украины Анастасия Деева
© Фото : МВС Украины
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Стартовая цена была чисто символической – сто гривен. Поход в театр в компании с 28-летней Натальей Бойко ушел с молотка за 345 долларов. А вот вокруг 25-летней Анастасии Деевой разыгралась целая трагикомедия. Сначала электронная площадка государственных публичных закупок ProZorro (именно там проходили торги) сообщила, что за завтрак с заместителем Арсена Авакова победитель заплатил 423 тысячи долларов, а в пересчете на гривны это составило 11 миллионов! Правда, организаторы, видимо, и сами не очень поверили, что завтрак с госпожой Деевой столько стоит. В этом же сообщении они указали, что если победитель аукциона откажется выплачивать указанную сумму, то лот отдадут следующему за ним претенденту.

И сенсация не заставила себя ждать. Победитель аукциона, а точнее победительница, заявила, что сумму указала по ошибке и платить одиннадцать миллионов гривен за удовольствие позавтракать в компании Анастасии Деевой не будет. В результате удовольствие досталось тому, кто занял второе место. Вот только сумму он оказался готов заплатить в тысячу с лишним раз меньше. Что-то около трехсот восьмидесяти долларов. Завтрак, конечно, оказался чуть дороже, чем поход в театр, но и намного дешевле, нежели это объявили сразу после аукциона. Что на эти скромные деньги можно купить – непонятно. Но уж точно на аппараты искусственной вентиляции легких, даже на один, даже сложив вместе стоимость обоих лотов, точно не хватит. Но сама идея выставляться на торги оказалась заманчивой.

Теперь свое счастье решил попытать министр юстиции Украины Павел Петренко. Правда, он скромничать не стал, выставив на продажу совместный с ним ужин.  Интересно, каким будет следующее предложение? 

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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