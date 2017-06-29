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Украина на скамейке штрафников: Евросоюз вещателей требует денег

19:2929.06.2017
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© AFP 2017 / Fabrice Coffrini Штаб-квартира Европейского вещательного союзаШтаб-квартира Европейского вещательного союза
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini 
EBU проявил твердость – наложил-таки штраф на Украину. За неправильное проведение "Евровидения". Украинские организаторы конкурса, конечно, будут юлить и пенять на Россию. Нынче мода такая. Авось и удастся денег не заплатить.

"Утро началось с не очень приятных новостей. Похоже, нас таки ждут санкции за необеспечение участия в "Евровидении" участницы от РФ Юлии Самойловой". Так написал на своей страничке в Facebook Зураб Аласания – председатель  Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). "Не очень приятная новость" – крупный штраф, который Европейский вещательный союз (EBU) наложил на НОТУ.

Уведомление уже получено, сумма штрафа пока не раскрывается. Аласания считает, что она может составить до 200 тысяч евро. Это его злит, судя по записи в соцсети: "Европейский союз вещателей просто становится в очередь вместе с РФ и многими другими желающими придушить в колыбели едва рожденного Общественного вещателя Украины". Впрочем, главный украинский вещатель уверен в том, что Киеву не придется ни за что платить, тем более, за что-то такое, что связано с самим фактом существования России в мире. "Киев будет оспаривать штраф", – заявил Зураб Аласания. 

Душить-не душить, но о возможных санкциях EBU предупреждал Украину не раз, начиная с мая, когда конкурс "Евровидение-2017" еще не закончился, –  да практически сразу, как только украинские силовики сказали свое грозное "нет!" певице Юлии Самойловой (кто забыл, ей запретили въезжать на Украину из-за посещения Крыма). Союз тогда обращал внимание на то, что политически мотивированные действия Киева, никак не связанные с сутью песенного конкурса, отвлекали от него внимание. Более того, они нанесли вред "Евровидению" как бренду, который по замыслу отцов-основателей олицетворяет идеалы свободы, равенства, толерантности и, конечно, неангажированности.

"Искусство вне политики" – это звучит как заклинание на каждом "Евровидении". Другое дело, что почти на каждом нет-нет да и возникают "шероховатости", не согласующиеся с лозунгом. Но недопуска участника к конкурсу, как на "Евровидении по-украински", еще не бывало ни разу. И думается, чтобы впредь никому неповадно было, европейские вещатели постараются все же выбить из Киева штраф. Ведь сумело же проявить твердость Женевское управление принудительного взыскания задолженности, арестовав украинские 15 000 000 евро, – сумму залога за успешное проведение "Евровидения". Неужели Женева тоже встала в очередь "душителей" Украины?.. 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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